بعد تعيينه بالشورى.. “عبدالعزيز أبونقطة المتحمي” يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين

رفع الأستاذ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز أبونقطة المتحمي خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ على الثقة الملكية الكريمة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضو في مجلس الشورى.

وأعرب “المتحمي” عن اعتزازه بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وعدّها حافزاً ودافعاً له للعمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى.

وأضاف قائلاً: “إن مجلس الشورى شريك مهم في صناعة القرار الوطني، وكان لقراراته دور في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطويرها، ودعمه لمسيرة التنمية الشاملة”.

وسأل “عبدالعزيز المتحمي” الله تعالى التوفيق في مهام عمله وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يحقق وزملاؤه في المجلس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ طموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعات المواطنين وآمالهم.

يذكر أن “المتحمي” متزوج وله خمسة أبناء “ولدان وثلاث بنات”، حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والإدارة، تخصص إدارة أعمال، من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على العديد من الدورات في تنمية المهارات الإدارية والاستراتيجية التسويقية.

سبق أن عمل رئيساً لقسم الشئون الإدارية بالمستشفى العسكري بالرياض 1408هـ، ثم رئيساً لقسم الشئون الإدارية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية الملحقية العسكرية في واشنطن دي سي 1410هـ – 1418ه، ثم أعيرت خدماته لمؤسسة عسير للصحافة والنشر “صحيفة الوطن”، في 1/7/1419هـ، وتدرج في عدد من المناصب الإدارية إلى أن عمل مساعد للمدير العام لمؤسسة عسير للصحافة والنشر وانتقل 24/2/1431هـ للعمل مديراً تنفيذياً لمجلس الاستثمار بإمارة منطقة عسير حتى تاريخه.

وقد حصل على العديد من العضويات في جمعيات ومؤسسات وهيئات ولجان مختلفة منها عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الموزعين بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب، وكان عضو منتخب بالمجلس البلدي بمنطقة عسير في أول دورة للمجالس البلدية بالمملكة، ونائباً لرئيس مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة بمنطقة عسير.