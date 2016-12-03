الدكتور هادي اليامي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تعيينه عضو بمجلس الشورى

رفع الدكتور هادي بن علي بن محمد اليامي خالص الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الثقة الملكية الكريمة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه عضوًا بمجلس الشورى سائلاً الله – عز وجل – أن يعينه وزملاءه في المجلس على ما فيه خير الدين والوطن.

ودعا الدكتور هادي اللهَ تعالى أن يعينه ويسدده هو وزملاءه بمجلس الشورى، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

والدكتور هادي اليامي يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وتولى العديد من المناصب الهامة على مستوى الوطن العربي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي “الإرهاب والحرابة والتكييف القانوني والشرعي لهما”، ودرجة الماجستير في القانون، ودبلوم في الدراسات القانونية الدولية، ودرجة البكالوريوس في القانون.

والدكتور اليامي حصل على عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية في الدورات الأولى والثانية، كما عمل نائباً لرئيس اللجنة ثم رئيساً لها.

كما عمل الدكتور اليامي رئيساً للمركز العربي للقانون والإدارة بالمملكة العربية السعودية، وعضو لمجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ومشرفاً عاماً على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، وعضو للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير، وهو عضو لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة، وعضو هيئة المحكمين بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وله العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة، ويكتب في عدد من الصحف السعودية والعربية.