 ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية 20 وجها نسائيا جديدا تحت “قبة الشورى” و التمديد لـ10 عضوات من بينهن الشعلان مساعٍ أممية لإنهاء القتال في سوريا السير الذاتية للأعضاء الجدد في مجلس الشورى ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز الدكتور هادي اليامي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تعيينه عضو بمجلس الشورى بعد تعيينه بالشورى.. “عبدالعزيز أبونقطة المتحمي” يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين حريق بفندق بمكة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في طرابلس الليبية المصريون يتحدثون الهيروغليفية منذ 5000 آلاف عام حتى اليوم .. وإليكم الدليل هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز رائحة الفم الكريهة تكشف لك أمراضا قد لا تعلم عنها شيئا

ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز

ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز
المناطق - اليمن

حمّل وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية لمحافظة تعز في منطقتي الربيعي غرب المدينة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأوضح الوزير فتح أن الميليشيات الانقلابية تحاصر 64 قاطرة إغاثية كانت تحركت مطلع نوفمبر الماضي من ميناء الحديدة إلى محافظة تعز، مشيراً إلى أن القاطرات تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير.

وأوضح أن وكيل المحافظة المعين من قبل الانقلابيين أمين حميدان حضر إلى الوازعية ورفض الإفراج عن القاطرات والسائقين، طالباً منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة، لافتاً إلى أن سائقي ومرحلي تلك القواطر ليس لهم أي علاقة بأسماء المستفيدين، كونهم مقاولين لترحيل المواد الإغاثية.

وأكد فتح أن عددا من مقاولي نقل الإغاثة امتنعوا عن إيصال المساعدات الإغاثية من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن، جيمي ماكغولدريك، وبرنامج الغذاء العالمي، اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الإغاثية المقدمة لمحافظة تعز.

كما طالب بسرعة الإفراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>