فيما يلي السير الذاتية للأعضاء الجدد في مجلس الشورى الذي صدر أمس الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) وتاريخ 3 / 3 / 1438هـ بتكوين أعضائه :-

الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدايل .

ولد عام 1382 هـ بالرياض ، وحصل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورت لاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982م .

شارك في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحليل المالي وتقييم المخاطر الإئتمانية أثناء الفترة من نوفمبر 1984م إلى أكتوبر 1985م . بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية في مجال المهارات الإدارية والقيادية إضافة إلى حضور العديد من الندوات والمعارض المتخصصة .

عمل باحثا إداريا في رئاسة الحرس الوطني بالرياض في الفترة من 4 / 12 / 1403هـ إلى 1 / 7 / 1404هـ، ثم عمل صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض في الفترة من 2 / 7 / 1404هـ إلى 27 / 7 / 1429هـ حيث تدرج من وظيفة مساعد محلل مشاريع إلى وظيفة نائب مدير إدارة الائتمان .

شارك في العديد من اللجان وفرق العمل داخل وخارج الصندوق ومن أهمها عضو لجنة القروض في الصندوق إضافة إلى عدد من لجان مراجعة القروض بالصندوق.

وتخلل فترة عمله في الصندوق فترة إعارة لمؤسسة النقد العربي السعودي لمدة عامين وعمل ضمن فريق الخبراء المسؤول عن إدارة الاستثمارات الأجنبية للمؤسسة.

الأستاذ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح .

ولد عام 1397هـ ، حصل بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود عام 1400هـ ، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة وسط متشجغان بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م .

تدرج خلال عمله في الصندوق السعودي للتنمية من وظيفة أخصائي اقتصادي إلى مساعد مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الصندوق، ثم شغل منصب مدير تنفيذي مناوب لمجموعة البنك الدولي، وهو عضو في مجالس إدارات عدد من المؤسسات والصناديق واللجان .

الدكتور إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس .

حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1417هـ، كما نال شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية عام 2003م ، ثم شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة غرب فرجينيا عام 2007م.

عمل في إدارة التعليم بمحافظة العلا ، قبل تعيينه معيدا في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1419هـ ثم أستاذا مساعدا .

حضر العديد من الدورات التدريبية وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات إضافة إلى مشاركات أكاديمية وفكرية وبحثية في داخل المملكة وخارجها، وتقديم العديد من الاستشارات العلمية لعدد من الأجهزة الحكومية.

الدكتورة أحلام بنت محمد بن حسين حكمي

حصلت على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية التربية في جازان عام 1416، ثم درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية التربية في جدة 1422، ثم الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة من جامعة أم القرى عام 1428هـ.

وتدرجت خلال عملها من وظيفة معيدة في قسم الدراسات الإسلامية بصبيا ، إلى عميدة كلية التربية ، ثم شغلت لاحقا وظيفة وكيلة عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان عام 1433.

وشاركت في عضوية اللجنة الاستشارية بالنادي الأدبي بجازان ولجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان والهيئة الاستشارية لكليات البنات والجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب والجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب والجمعية العلمية السعودية للقياس والتقويم بجامعة طيبة .

وأصدرت العديد من المؤلفات منها المستشرقون وشبهاتهم حول النبي صلى الله عليه وسلم عرض ونقد ، والنبوة ودلالتها بين الوحي والعقل ، وظاهر التكفير في المجتمع المعاصر ، والصفات الآلهية الفعلية بين النفي والثبات دراسة عقديه ، الخوارج طليعة التكفير في المجتمع الإسلامي.

الدكتور أحمد بن صالح بن حمد السيف

هو خبير دولي وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة الرياض. ثم نال درجة الماجستير في القانون ( امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ) جامعة كيس وسترن كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية 2003م، ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة في قانون حقوق الإنسان من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة 2008م ، .

عمل عضوا في مجلس هيئة حقوق الإنسان في الدورتين الثانية و الثالثة، و عضوا في لجنة دراسة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وعضوا في اللجنة الشرعية والقانونية في هيئة حقوق الإنسان، ومشرفا على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة حقوق الإنسان، ثم شغل لاحقا منصب نائب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هيئة حقوق الإنسان.

أنجز العديد من الأبحاث منها بحث بعنوان (الإعاقة والقانون الدولي) ، وآخر بعنوان (قوانين منظمة التجارة العالمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ، وبحث بعنوان (حقوق الإنسان وعولمة القيم).

وهو عضو في مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل ، والاتحاد الدولي للإعاقة ، والجمعية البريطانية للفلسفة الحقوقية والاجتماعية ، والاتحاد البريطاني للدراسات الحقو – اجتماعية ، والجمعية الأمريكية للأشخاص ذوي الإعاقة .

حصل على العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية من أبرزها جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز والتمكين الاجتماعي عن مبادرة دراسات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015 .

الدكتور أحمد بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الغديان

ولد عام 1959 م، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، كما نال درجة الماجستير من جامعة ساوث أمبتون في بريطانيا، ثم درجة الدكتوراة من جامعة أدينبرة باسكتلندا.

عمل أستاذا مشاركا في قسم القانون بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود ، وهو عضو في مركز التحكيم الدولي في لندن ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

أنجز عدداً من البحوث العلمية منها كتابة مادة علمية عن الجوانب القانونية للائتمان للتدريس في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد، وترجمة قرار التحكيم في النزاع بين إريتريا واليمن ( من الإنجليزية للعربية ) وأنظمة وقواعد الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية، وأنظمة الدفع عن طريق الانترنت من وجهة نظر قانونية.

المهندس أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود

حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك سعود . وتدرج خلال عمله في إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان من وظيفة مساعد المدير العام للخدمات المساندة إلى وظيفة مدير إدارة المشاريع والصيانة في إدارة التربية والتعليم بمنطقة جازان ، ثم شغل لاحقا منصب مدير إدارة المشاريع بتعليم البنات بمنطقة جازان ، كما شغل منصب رئيس المجلس البلدي بمحافظة ضمد لمدة أربع سنوات.

معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

ولد عام 1377هـ. وهو حاصل على شهادة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود عام 1400.

تدرج خلال عمله في وزارة المالية من وظيفة رئيس قطاع البلديات في وكالة الميزانية بالوزارة ، إلى وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات، ثم شغل لاحقا منصب نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لمكافحة الفساد .

الدكتورة : أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني .

ولدت في جدة عام 1393هـ . وهي حاصلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب بجامعة الملك سعود ، وماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها من جامعة الملك سعود ، وبكالوريوس لغة عربية من كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز .

عملت محاضرة في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، ومحاضرة بقسم اللغات والدراسات الثقافية كلية التمريض بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية جدة ، ومحاضرة متعاونة في مواد اللغة العربية بالجامعة العربية المفتوحة بجدة ، ومحاضرة في تدريس طالبات الانتساب بجامعة الملك عبدالعزيز ، ومحاضرة في تخصص الأدب والنقد بجامعة الملك عبدالعزيز ، ومحاضرة بجامعة الملك سعود ، ومشرفة لغوية بجامعة الملك عبدالعزيز.

اولديها العديد من الإصدارات، منها نصوص نثرية بعنوان (روايا قيد النشر) ،وقراءات في السرد السعودي ، وديوان شعري بعنوان ( انكسارات ) . كما أنجزت العديد من الأبحاث منها ، بحث بعنوان ” البناء اللازمني للحدث في القصة القصيرة السعودية ” ضمن مجموعة أبحاث صادرة عن كرسي الأدب السعودي، وآخر بعنوان ” ثلاثة منظورات للشخصية في نقد القصة القصيرة السعودية .

الدكتورة إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندري .

هي خبيرة ومستشارة في مجال القياس والإحصاء وتقويم البرامج وضمان الجودة في التعليم العام والعالي بجامعة الملك سعود.

حصلت على درجة الدكتوراه في القياس والإحصاء من جامعة ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية ، ودرجة الماجستير في القياس والتقويم بجامعة الملك سعود ، كما نلت شهادة تخصص تقويم البرامج من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية .

انضمت الدكتورة إقبال درندي إلى جامعة الملك سعود عام 1993 معيدة في كلية التربية ، وتدرجت في العديد من المناصب في جامعة ولاية فلوريدا، ثم عملت مقدمة برامج ومستشارة غير متفرغة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين. ثم وكيلة مركز الدراسات الجامعية للتطوير والجودة جامعة الملك سعود ، ثم مشرفة التدريب بالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في مرحلة التأسيس ثم نائب مدير مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الملك سعود، ثم المشرفة على القسم النسائي ومستشارة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي هيئة تقوم التعليم قطاع التعليم العالي، ثم أستاذ مشارك في كلية التربية قسم علم النفس.

أنجزت العديد من الأبحاث العلمية في القياس والتقويم باللغتين العربية والإنجليزية ، وهي عضو في عدد من الهيئات المعنية بالقياس والتقويم.

الدكتور : إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري .

حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية ، وماجستير في هندسة الحاسب الآلي من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماسيشوسيتز في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود .

شغل العديد من المناصب، منها رئيس المجلس التنفيذي بشركة يونيكوم لأنظمة المعلومات ، والرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، وتدرج في العديد من المناصب في شركة اتحاد اتصالات موبايلي من مدير عام مبيعات المشغلين بالشركة إلى الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال.

وهو عضو في لجنة الإنترنت الأمنية الدائمة والمشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بإدخال خدمة الانترنت للمملكة ، وعضو لجنة التجارة الإلكترونية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وعضو في فريق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

الدكتور أيوب بن منصور بن علي الجربوع .

حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وماجستير قانون من جامعة هارفرد الولايات المتحدة الأمريكية ، وبكالوريوس قانون مع مرتبة الشرف الثانية من جامعة الملك سعود .

عمل معيداً في معهد الإدارة ثم محاضراً إلى أن أصبح مشرف تطوير برامج الدبلومات العليا بمعهد الإدارة العامة ، كمل عمل مستشاراً قانونياً في إدارة الشئون القانونية بالديوان الملكي ، كما عمل مستشاراً غير متفرغ بوزارة الداخلية ومستشاراً غير متفرغ بالمديرية العامة للدفاع المدني ومستشارا غير متفرغ في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ومستشارا غير متفرغ في وزارة التعليم ومستشارا غير متفرغ بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وعضو اللجنة العلمية لجمعية مودة للمطلقات ، وعضو المجلس الاستشاري لكلية البنات بجامعة الأمير سلطان ، وعضو المجلس العلمي في معهد الإدارة العامة ، وعضو اللجنة العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريب (حملة الدكتوراه) ، له إسهامات علمية في عدد من المؤلفات والأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية .

الدكتور : أيمن بن صالح بن فاضل .

حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وشهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية الإدارة والإحصاء بجامعة ويلز في بريطانيا .

عمل مديراً للسجل التجاري بالنيابة لوزارة التجارة ، ومدير شعبة التموين والتجارة الخارجية في فرع وزارة التجارة بجدة ، ومشرفا على شعبة الرسوم بالطيران المدني ، كما عمل أستاذا مساعدا ورئيس قسم المعلومات والحاسب الآلي بمركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى ، ونائب مدير عام مركز الأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، ورئيس النادي الأهلي 2003 – 2005م ، وشغل أيضا منصب وكيل كلية الاقتصاد والإدارة للدراسات العليا والبحث العلمي ، ورئيس الجمعية الدولية لإدارة الأزمات بالشرق الأوسط ، ورئيس المجلس البلدي لمدينة جدة ، والمشرف على كرسي الأمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري.

وعين عام 1434 عميدا لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة أم القرى ، له العديد من الأبحاث العلمية في الدراسات في الاقتصاد ، وعمل في عدد من اللجان بجامعة أم القرى إضافة إلى المشاركة في الندوات في داخل المملكة وخارجها .

الدكتور ثامر بن سعد بن عبدالله البراك .

ولد عام 1398 ، وحصل على البكالوريوس من جامعة الملك فيصل عام 1999 ، ونال الماجستير في المحاسبة من جامعة أولد دو مينيون الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الدكتوراه في المحاسبة من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة ، كما حصل على شهادة دراسات عليا بطرق البحث من جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة .

تدرج في العديد من المناصب بجامعة الملك فيصل ، من معيد في قسم المحاسبة إلى عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة ،كما تولى العديد من المسؤوليات في المجالس واللجان العامة ، وشارك في مؤتمرات وندوات علمية داخل المملكة وخارجها .

الأستاذ : جمال سداد محمود الفاخري .

ولد عام 1959م في تبوك ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة ويبرستيت بالولايات المتحدة الأمريكية .

تولى العديد من المسؤوليات منها رئيس جمعية تنمية الأسرة بتبوك ، وعضو مجلس إدارة برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية بتبوك ، وعضو اللجنة الوطنية للسياحة ، وعضو مجلس الاستثمار بمنطقة تبوك ، وعضو مجلس التنمية واللجنة التنفيذية السياحية بمنطقة تبوك ، ورئيس المجلس البلدي بتبوك ، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك ، وعضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة تبوك للاستثمار والسياحة ، ومدير عام شركة الفال المحدودة . وشارك في العديد من الدورات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية .

الأستاذ جمال بن عبدالله بن يوسف المزين

ولد عام 1380 ، وتخرج من كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود عام 1406 .

عمل مستشارا قانونيا منذ عام 1415 ، ومارس مهنة المحاماة عام 1424 ، وهو عضو في العديد من مراكز ومعاهد التحكيم المحلية والدولية من أبرزها عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضو قي معهد لندن للمحكمين المعتمدين وجمعية المحامين الدولية .

الدكتورة جواهر بنت ظافر بن محمد العنزي

حاصلة على شهادة البكالوريوس في الأحياء بتقدير ممتاز والأولى على الدفعة من كلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز ، ودرجة الماجستير في مناهج طرق تدريس العلوم بتقدير ممتاز من جامعة طيبة ، وشهادة الدكتوراه في تقنيات التعليم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة أم القرى.

وعملت في بداية حياتها الوظيفية معلمة في إحدى مدارس التعليم العام، ثم مرشدة طلابية، ثم لاحقا أستاذ مساعد في جامعة طيبة .

حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة في محور العلوم الإنسانية للقاء العلمي التحضيري لطلاب وطالبات التعليم العام من جامعة أم القرى وجائزة أفضل محتوى إلكتروني تفاعلي من جامعة طيبة.

الأستاذة جواهر بنت ناصر بن عبدالله اليامي

حاصلة على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود.

شاركت في دورات تدريبية متنوعة وورش عمل بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات.

الدكتور حسين بن ضيف الله بن أحمد المالكي .

هو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء من جامعة الملك عبدالعزيز ، ونال درجة الماجستير في تخصص الأحياء بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبدالعزيز ، ثم درجة الدكتوراه في الأحياء من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، ،

انضم إلى الكلية الجامعية بالقنفذة معيدا فيها، ثم أصبح أستاذا مساعدا ، وتدرج في العديد من المناصب حتى أسندت إليه عمادة كلية هذا العام .

شارك في عضوية عدد من اللجان بالجامعة منها عضو في مجلس جامعة أم القرى ، وعضو في الهيئة الاستشارية الدائمة بجامعة أم القرى ، وعضو مجلس الكلية الجامعية بالقنفذة ، وعضو مجلس الكيمياء وشعبة الأحياء في الكلية الجامعية بالقنفذة . كما شارك في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية داخل وخارج المملكة .

أنجز العديد من الأبحاث العلمية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية .

الدكتورة حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي

ولدت بمحافظة دومة الجندل، وهي حاصلة على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية التربية بتبوك، كما نالت درجة الماجستير في الحديث وعلومه من كلية التربية بالرياض، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه من كلية التربية والآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

انضمت إلى كلية التربية عام 1412 معيدة في قسم الدراسات الإسلامية، وتدرجت في العديد من المناصب، ثم أستاذ مساعد بالقسم، حصلت على العديد من الدورات ولها إسهامات علمية في عدد من المؤتمرات العلمية محلياً ودولياً.

معالي الدكتور خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان.

ولد عام 1950 في الدمام ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام (1971م)، كما نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في بيروت (1973م)، ثم الدكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية عام (1980م).

الخبرات العملية:

بدأ حياته الوظيفية في الإدارتين العربية والغربية في وزارة الخارجية (1980م – 1982م)، وتدرج في العديد من المناصب بالوزارة حتى أسندت إليه وكالة الوزارة للعلاقات الثنائية.

أنجز العديد من البحوث من البحوث والدراسات ذات الصلة بالتحليل السياسي والعلاقات الدولية في أكاديمية معهد الدراسات الدبلوماسية.

إضافة إلى النشاط الأكاديمي، شارك في الوفود الرسمية التي يرأسها وزير الخارجية داخل وخارج المملكة، بما في ذلك وفد المملكة لدورات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية. وتمثيل المملكة في عدد من المنتديات الدولية والإقليمية.

وعمل عضواً في مجلس السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية (2008م وحتى تاريخه) ، وعضوا في مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وعضوا في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ( 2008م – 2012م)، إضافة إلى المشاركة في العديد من اللجان ذات الصلة بالشؤون السياسية والعلاقات الثنائية وتولي رئاسة بعض منها.

الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد الدغيثر

ولد عام 1963 ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود ، كما نال درجة الماجستير في إدارة وهندسة التشييد من جامعة كيس وسترن بالولايات المتحدة الأمريكية ، ثم درجة الدكتوراه في مجال الهندسة والإدارة الهندسية بمساندة الحاسب من جامعة كارنيقي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية .

تدرج بالعمل في معهد الإدارة العامة إلى أن أصبح أستاذا مساعدا في المعهد ، كما عمل مهندسا في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة في شركة الرياض للتعمير .

أنجز عددا من الأبحاث العلمية وأوراق العمل ، كما شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية .

حصل على العديد من الجوائز من بينها جائزة التخرج من أفضل عشر جامعات الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية وجائزة سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن للتميز العلمي.

عمل عضواً في الاتحاد الأمريكي للمهندسين المدنيين وعضواً في اتحاد إدارة تمويل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأستاذ خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف

ولد عام 1382 بالرياض ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1984م، ثم نال درجة الماجستير في الاقتصاد الكلي من جامعة ويسترون الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.

عمل في بداية حياته الوظيفية أخصائي ومحلل اقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ( صندوق الاستثمارات العامة للمدة من 1405 – 1414هـ) ، ثم مدير أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى (1414ه ـإلى 1419هـ) ، ثم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ( نائب رئيس مجلس الأوقاف الأعلى).وهو عضو في عدد من مجالس إدارات الشركات، وحصل على العديد من الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها.

الأستاذة رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

حاصلة على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، كما نالت درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1997م.

عملت في بداية حياتها الأكاديمية معيدة في قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، ثم أصبحت محاضرة في القسم نفسه ، كما عملت في عدد من اللجان داخل الجامعة، وشاركت في تنظيم عدد من الندوات بالجامعة. عملت عضواً في جمعية المحاسبة السعودية، وجمعية المحاسبة الأمريكية.

الدكتور زكي بن عبدالرحيم بن حسين بن محمود

ولد في عام 1381 بالمدينة المنورة ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن من الجامعة الإسلامية.

انضم إلى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عام 1404 معيدا، ثم محاضرا ثم عضو هيئة تدريس، ثم عين رئيس دائرتي الادعاء العام بمحافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة ، ثم رئيس مركز البحوث والدراسات بهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة المدينة المنورة .

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية محلياً ودولياً.

الدكتور سالم بن مرزوق بن نويشي الحربي

ولد عام 1379 في جدة ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم بحار تخصص أحياء بحرية، كما نال درجة الدكتوراه من جامعة جلاسجو ببريطانيا.

انضم إلى كلية علوم البحار عام 1401 معيدا، وتدرج في المناصب بالكلية حتى أسندت إليه عمادة كلية الدراسات البحرية بالجامعة.

التحق بعدد من الدورات المتخصصة محلياً ودولياً.

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والاجتماعات الدولية، وله إسهامات ونتاج علمي محلياً وإقليمياً ودولياً باللغتين العربية والانجليزية.

الدكتورة سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري

هي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز، كما نالت درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة أم القرى، ثم الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة أم القرى.

تقلدت عدداً من المناصب الإدارية منها مشرفة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، ووكيلة عمادة شؤون الطالبات للشؤون المالية والإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز.

شاركت في دورات تدريبية متخصصة ومؤتمرات وندوات وورش عمل علمية بالمملكة. ولها إسهامات علمية منها كتاب الحقوق الزوجية.

الأستاذ سعد بن صالح السبتي

ولد عام 1957 ، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، كما نال درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميشيغان الأمريكية، وزمالة المحاسبين الأمريكيين

الخبرات العملية:

عمل محاسباً قانونياً في القطاع الخاص في عدد من الشركات، والتحق بعدد من الدورات داخل المملكة وخارجها في مجال المراجعة والمحاسبة، والإدارة والقيادة والجودة.

الدكتور سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي

حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، كما نال درجة الماجستير في علم المراعي،من جامعة ولاية يوتا الأمريكية، ثم درجة الدكتوراه في علم المراعي من جامعة ولاية يوتا الأمريكية.

بدأ حياته الوظيفية مساعد باحث في جامعة ولاية يوتا الأمريكية عام 1990، ثم مساعد نائب المدير العام لشركة المكيرش للتنمية الزراعية بالجوف، ثم باحث ورئيس شعبة إدارة المراعي بمركز أبحاث تنمية المرعي والثروة الحيوانية بالجوف.

عمل أستاذا مشاركا في قسم الإنتاج النباتي في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، كما عمل عضواً في العديد من المجالس واللجان بالجامعة، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية والأبحاث.

الدكتور سعيد بن قاسم بن يحيى المالكي

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك خالد، كما نال درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إيست أنجليا البريطانية، ثم درجة الدكتوراه في نظم المعلومات من جامعة إيست أنجليا البريطانية.

بدأ حياته الوظيفية مديرا لمركز البحوث بكلية اللغة العربية عام 1429 ، ثم وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك خالد، ثم عين وكيل كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة جازان، ثم المشرف العام على إدارة النشر والمطابع بالجامعة، حتى أسندت إليه عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك خالد.

شارك في عدد من اللجان وهو عضو في عدد من المجالس بالجامعة، له إسهامات علمية وأبحاث باللغتين العربية والانجليزية.

الدكتور سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك خالد، كما نال درجة الماجستير في المحاسبة الدولية والإدارة المالية من جامعة جلاسكو البريطانية، ثم درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية والدولية من جامعة ستيرلنق البريطانية.

انضم إلى جامعة الملك خالد عام 1421 معيدا ، وتدرج في العديد من المناصب بالجامعة حتى أسندت إليه عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.

شارك في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل و المؤتمرات العلمية والندوات محلياً ودولياً. وله إسهامات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية باللغتين العربية والانجليزية.

الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي

حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة انجليزية من كلية التربية بالجوف، كما نالت درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية من جامعة الأميرة نورة، ثم درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية من جامعة الأميرة نورة.

تقلدت العديد من المناصب الإدارية كان آخرها عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا.

شاركت في العديد من اللجان داخل الجامعة وخارجها وكذلك في عدد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل العلمية محلياً، ولها إسهامات علمية وبحثية باللغتين العربية والانجليزية.