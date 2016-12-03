​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية

توعدت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم (السبت)، الصحف والمؤسسات الإعلامية التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية الصادرة مساء أمس، باتخاذ كل الإجراءات النظامية حيالها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للوزارة بـ”تويتر”: “المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يتخذ بحقها كل الإجراءات النظامية”.

وكانت صحف ووسائل إعلامية قد نشرت خبر إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بدلاً عنه؛ وهو ما نفاه شقيقه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، منتقداً الصحف التي نشرت الشائعة.