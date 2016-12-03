 ​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية 20 وجها نسائيا جديدا تحت “قبة الشورى” و التمديد لـ10 عضوات من بينهن الشعلان مساعٍ أممية لإنهاء القتال في سوريا السير الذاتية للأعضاء الجدد في مجلس الشورى ميليشيات الحوثي تحتجز 64 قاطرة مساعدات لتعز الدكتور هادي اليامي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بعد تعيينه عضو بمجلس الشورى بعد تعيينه بالشورى.. “عبدالعزيز أبونقطة المتحمي” يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين حريق بفندق بمكة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في طرابلس الليبية المصريون يتحدثون الهيروغليفية منذ 5000 آلاف عام حتى اليوم .. وإليكم الدليل هادي سيعود إلى عدن للتجهيز لمعركة الحسم في تعز رائحة الفم الكريهة تكشف لك أمراضا قد لا تعلم عنها شيئا

​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية

​”الإعلام” تتوعد الصحف التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية باتخاذ الإجراءات النظامية
المناطق_الرياض

توعدت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم (السبت)، الصحف والمؤسسات الإعلامية التي نشرت شائعات تخص الأوامر الملكية الصادرة مساء أمس، باتخاذ كل الإجراءات النظامية حيالها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للوزارة بـ”تويتر”: “المؤسسات الإعلامية التي سعت لنشر الشائعات سوف يتخذ بحقها كل الإجراءات النظامية”.

وكانت صحف ووسائل إعلامية قد نشرت خبر إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بدلاً عنه؛ وهو ما نفاه شقيقه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، منتقداً الصحف التي نشرت الشائعة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>