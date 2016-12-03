التأهيل الشامل بالجوف يختتم فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

أختتم مساء أمس مركز التأهيل الشامل بالجوف فعاليات اليوم العالمي للإعاقة 2016م بمجمع الجوف بلازا ، بحضور مدير مركز التأهيل الشامل الاستاذ صالح شباط الرويلي ومدير نادي الاحتياجات الخاصة عبد الله المريح والمهتمين بشؤون الإعاقة من اكاديميين ومتخصصين وعدد من نزلاء المركز .

وقد تضمن المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات الحركية والفنية بقيادة الكابتن صلاح العنزي وفرقة لايف الترفيهية والتي قدمت العديد من العروض الشيقة والمميزة وعدداً من المسابقات الخاصة بهذه الفئة الغالية وتضمن الحفل محاضرة لطبيب المركز / مصطفى كامل الشيخ تناولت جوانب عدة ومهمة مثل مفهوم الاعاقة ونشأة برامج التربية الخاصة والمراحل التي مرت بها وكذلك دور المجتمع بتأهيل المعاقين واعطائهم حقوقهم كاملة وطريقة التعامل مع المعاقين.

كما شارك عدد من الجهات في هذه الفعاليات مثل هيئة حقوق الإنسان وجمعية الجوف للخدمات الصحية و نادي الجوف للاحتياجات الخاصة ومدارس افاق المستقبل الاهلية ومؤسسة طريق السكب وفافافووم للعطورات وركن النيل للملابس بأركان خاصة تم من خلالها عرض الخدمات المقدمة من قبلهم لفئة ذوي الإعاقة .

ومن جانبه ذكر مدير المركز الاستاذ صالح شباط الرويلي ان هذه الفعالية تاتي من حرص المركز على تفعيل المناسبات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج المركز وإبراز دورهم الهام في المجتمع والذي ساهم في دمجهم مع المجتمع الخارجي عبر العديد من البرامج والأنشطة التي تُنفذ على مدار العام ، معبراً عن شكره وتقديره لجميع الرعاة المشاركين . .

وفي نهاية الفعالية كرم مدير مركز التأهيل الشامل إدارة مجمع الجوف بلازا و الرعاة و الاعلامين على جهودهم المبذولة في المساهمة لإنجاح الفعالية.