 كيف ساهم برنامج “الثامنة” بوصول “الفوزان” لمقعد الشورى الجديد؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الدكتورة حمده الجوفي : الثقة وسام فخر واعتزاز لخدمة المرأة السعودية بحضور كبير من أسر المعاقات والجمعيات التطوعية.. تأهيل الإناث بالملز يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة 2016 صور مذهلة لدبي من ارتفاع 10 آلاف متر بعدسة طيار للخطوط القطرية الإنذار المبكر: نشاط للرياح المثيرة للأتربة و الغبار في الرياض والقصيم و الشرقية و الشمالية حتى 10 مساء اليوم لماذا وضع المصورون كاميراتهم أرضاً أمام سفير اليابان في سول ؟ كيف ساهم برنامج “الثامنة” بوصول “الفوزان” لمقعد الشورى الجديد؟ “الجارديان”: 13 كارثة عالمية مستعصية تواجهها البشرية.. ترامب ورفاقه أبرزها دراسة: منتجات الألبان منزوعة الدسم تصيب الإنسان بأمراض السكري والسمنة التأهيل الشامل بالجوف يختتم فعاليات اليوم العالمي للإعاقة طلاب الشريعة القانون بجامعة الجوف يزورون فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العلوم والآداب للبنين بجامعة الجوف تعقد لقاءً بطلبتها الخريجين والخريجات إرشاد الطبية والمجتمع بجامعة الجوف تنظم محاضرة عن لائحة الدراسة والاختبارات

كيف ساهم برنامج “الثامنة” بوصول “الفوزان” لمقعد الشورى الجديد؟

كيف ساهم برنامج “الثامنة” بوصول “الفوزان” لمقعد الشورى الجديد؟
المناطق_الرياض

قوبل تعيين عبدالله الفوزان بمجلس الشوري في دورته الجديدة ، مساء الجمعة، بتأييد شعبي واسع في المملكة بسبب سمعة الرجل الذي طالما أثار إعجاب مواطنيه بآرائه ومواقفه في عدة قضايا كان آخرها قبل نحو شهر.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمراً ملكياً بتعيين عبدالله الفوزان في مجلس الشورى السعودي ضمن سلسلة أوامر ملكية تضمنت تغييرات جوهرية في مجلس الشورى الذي يعين أعضاءه الملك، وقطاعات حكومية أخرى.

والفوزان هو أستاذ علم الاجتماع بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واستشاري أسري معروف في المملكة، ويحظى باحترام واسع في المملكة من خلال ظهوره في وسائل الإعلام وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفوزان قد أثار إعجاب السعوديين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما ظهر على شاشة “إم بي سي” السعودية وانتقد وسائل الإعلام المحلية بجرأة حول واحد من أكثر المواضيع إثارة للجدل في المملكة.

1

وشن الفوزان خلال مشاركته في حلقة برنامج “الثامنة” الذي بثته القناة للحديث عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحملت عنوان “الشهرة بالهبال”، هجوماً حاداً على أولئك المشاهير معتبراً أنهم يهددون منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع السعودي ولابد من وضع حد لهم، كما اتهم وسائل الإعلام بالترويج لأولئك الأشخاص الذين اعتبر أن شهرتهم قائمة على الإساءة وبث مقاطع الفيديو غير الأخلاقية.

ولقي حديث الفوزان حينها في البرنامج إشادة واسعة من قبل آلاف المدونين السعوديين الذي أعادوا نشر مقاطع فيديو من الحلقة يظهر فيها الفوزان غاضباً في كثير من الأحيان وهو يتحدث عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومن يدعمهم من وسائل الإعلام والشركات التجارية التي تستعين بهم للترويج لمنتجاتها.

وردد آلاف المغردين السعوديين على موقع “تويتر” عبارات “عبدالله الفوزان يمثلني” و”أنت من يمثل الشعب السعودي” و”قلت كلمة الحق” خلال تفاعلهم الكبير من الوسم ” #شكرا_عبدالله_الفوزان” الذي تصدر قائمة أكثر المواضيع المتفاعلة في “تويتر” بالسعودية.

ويأتي تعيين الفوزان في مجلس الشورى بمثابة تتويج للتأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به، ليكون واحداً من أكثر الأعضاء في تاريخ المجلس قبولاً عند السعوديين الذين طالما انتقدوا المجلس غير المنتخب وأعضاءه.

و كتب الفوزان على حسابه في موقع تويتر فور صدور قرار تعيينه “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق”.

ليتلقى بعدها سيلا من المباركات والتهنئة من قبل المغردين السعوديين الذين قالوا إنهم يعولون كثيراً على الفوزان في تغيير نظرتهم السلبية لمجلس الشورى من خلال إثارته لقضايا تمس حياتهم اليومية وكثيراً ما اتهموا أعضاء المجالس السابقة بتجاهلها.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>