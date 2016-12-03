كيف ساهم برنامج “الثامنة” بوصول “الفوزان” لمقعد الشورى الجديد؟

قوبل تعيين عبدالله الفوزان بمجلس الشوري في دورته الجديدة ، مساء الجمعة، بتأييد شعبي واسع في المملكة بسبب سمعة الرجل الذي طالما أثار إعجاب مواطنيه بآرائه ومواقفه في عدة قضايا كان آخرها قبل نحو شهر.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمراً ملكياً بتعيين عبدالله الفوزان في مجلس الشورى السعودي ضمن سلسلة أوامر ملكية تضمنت تغييرات جوهرية في مجلس الشورى الذي يعين أعضاءه الملك، وقطاعات حكومية أخرى.

والفوزان هو أستاذ علم الاجتماع بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واستشاري أسري معروف في المملكة، ويحظى باحترام واسع في المملكة من خلال ظهوره في وسائل الإعلام وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفوزان قد أثار إعجاب السعوديين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما ظهر على شاشة “إم بي سي” السعودية وانتقد وسائل الإعلام المحلية بجرأة حول واحد من أكثر المواضيع إثارة للجدل في المملكة.

وشن الفوزان خلال مشاركته في حلقة برنامج “الثامنة” الذي بثته القناة للحديث عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحملت عنوان “الشهرة بالهبال”، هجوماً حاداً على أولئك المشاهير معتبراً أنهم يهددون منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع السعودي ولابد من وضع حد لهم، كما اتهم وسائل الإعلام بالترويج لأولئك الأشخاص الذين اعتبر أن شهرتهم قائمة على الإساءة وبث مقاطع الفيديو غير الأخلاقية.

ولقي حديث الفوزان حينها في البرنامج إشادة واسعة من قبل آلاف المدونين السعوديين الذي أعادوا نشر مقاطع فيديو من الحلقة يظهر فيها الفوزان غاضباً في كثير من الأحيان وهو يتحدث عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومن يدعمهم من وسائل الإعلام والشركات التجارية التي تستعين بهم للترويج لمنتجاتها.

وردد آلاف المغردين السعوديين على موقع “تويتر” عبارات “عبدالله الفوزان يمثلني” و”أنت من يمثل الشعب السعودي” و”قلت كلمة الحق” خلال تفاعلهم الكبير من الوسم ” #شكرا_عبدالله_الفوزان” الذي تصدر قائمة أكثر المواضيع المتفاعلة في “تويتر” بالسعودية.

ويأتي تعيين الفوزان في مجلس الشورى بمثابة تتويج للتأييد الشعبي الواسع الذي يتمتع به، ليكون واحداً من أكثر الأعضاء في تاريخ المجلس قبولاً عند السعوديين الذين طالما انتقدوا المجلس غير المنتخب وأعضاءه.

و كتب الفوزان على حسابه في موقع تويتر فور صدور قرار تعيينه “أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوافر الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوا في مجلس الشورى وأسأل الله التوفيق”.

ليتلقى بعدها سيلا من المباركات والتهنئة من قبل المغردين السعوديين الذين قالوا إنهم يعولون كثيراً على الفوزان في تغيير نظرتهم السلبية لمجلس الشورى من خلال إثارته لقضايا تمس حياتهم اليومية وكثيراً ما اتهموا أعضاء المجالس السابقة بتجاهلها.