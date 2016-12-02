لماذا وضع المصورون كاميراتهم أرضاً أمام سفير اليابان في سول ؟

عندما وقعت اليابان وكوريا الجنوبية اتفاقية الأسبوع الماضي على تشارك الاستخبارات العسكرية، قررت سلطات كوريا الجنوبية أن يكون حفل التوقيع خاصاً، ومنعت دخول المصورين الذين احتجوا بطريقة مبتكرة.

في تعبير عن رفضهم لهذا القرار، قرر المصورون وضع كاميراتهم على الأرض، احتجاجاً على تجاهلهم.

وعندما وصل السفير الياباني، ياسوماسا نغامين، إلى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سول يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني لحضور حفل توقيع الاتفاقية، دخل ليجد المصورين الصحافيين، وقد شكلوا ما يشبع نفقاً بأجسادهم، ووضعوا كاميراتهم على الأرض، احتجاجاً على منعهم من أداء وظيفتهم، بحسب موقع petapixel.

ومن جانبها، أطلقت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صورها الخاصة لاحتفال توقيع الاتفاقية، من دون أن تعير احتجاج المصورين بالاً.