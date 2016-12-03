بحضور كبير من أسر المعاقات والجمعيات التطوعية.. تأهيل الإناث بالملز يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة 2016

احتفل مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2016 تحت شعار “أسرتي معي ” بحضور كبير من عائلات النزيلات ومنسوبات المركز .

بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية لمديرة المركز هند الحارثي عبرت فيها عن مدى سعادتها بهذا الاجتماع الأسري في هذه المناسبة التي وصفتها بأنها فرصة لإلتقاء الأسر والتعرف عليهم ومشاركة المعاقات سعادتهن وسرورهن في هذا اليوم الذي يحتفى به في جميع دول العالم .

ودعت بتكرار مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في مناسبات قادمة .

بعدها ألقت الدكتورة ساره العبدالكريم من قسم التربية الخاصة بجامعة الأميرة نورة محاضرة تحدثت فيها عن التواصل الأسري وأثره الايجابي على أبنائنا المعاقين ممايساهم في تحسن حالاتهم النفسية والصحية وشعورهم بالحب والانتماء من اسرهم.

بعد ذلك توجه الجميع للإطلاع على الخدمات المقدمة في المركز من خلال الأقسام الاجتماعية والنفسية والطبية والعلاج الطبيعي والتغذية وأجابت فيها الأخصائيات على إستفسارات وإستشارات الأمهات .

تلاه مسابقات وألعاب ترفيهية وأركان الرسم والتلوين أعدتها جمعية “مبادرة التطوعية” وفريق” أنجاز بلاحدود التطوعي ” شاركت فيها نزيلات المركز مع أمهاتهن وأخواتهن اللعب والإستمتاع .

وأختتم الحفل بتوزيع شهادات الشكر لأسر المعاقات ممن يتواصلون مع المركز بالزيارات المستمره لبناتهن ، وتناول الجميع وجبة العشاء التي أعدت لأهالي النزيلات اللاتي عبرن عن مدى شكرهن وأمتنانهن لإدارة ومنسوبات المركز على جهودهم وعطائهم .