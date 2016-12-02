الدكتورة حمده الجوفي : الثقة وسام فخر واعتزاز لخدمة المرأة السعودية

رفعت الدكتورة حمده مقبول الجوفي عضو مجلس الشورى خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بِن عبدالعزيز حفظه الله بعد ان تم تعيينها عضواً بمجلس الشور ى وقالت ان هذه الثقه وسام فخر واعتزاز لها لخدمة المرأة السعودية وتطلعاتها حاضرا ومستقبلاً وأن تعيينها بهذا المجلس الموقر ما هو إلا دليل على ثقة وتقدير ولاة الأمر – حفظهم الله – للمرأة السعودية ومكانتها في المجتمع السعودي .

سائلة المولى العلي القدير أن يحقق لبلادنا تطلعاتها المستقبليه بقياده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده وأن يجنب بلاد الحرمين كل مكروه وان يحفظ أمننا و استقرارنا انه سميع مجيب.

يُذكر أن الدكتورة الجوفي حاصلة على الماجستير في علم الحديث وعلومه من كلية التربية والأداب للبنات بالرياض. وكذلك الدكتوراه من كلية التربية والآداب بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن .

بدأت العمل كمعيدة ومحاضرة بقسم الدراسات الإسلامية تبعها أستاذ مساعد بذات القسم كما عملت كأول رئيسة كنترول للأنتساب سنة إنشائه في كلية التربية وكيلة لقسم الدراسات الإسلامية ومساعدة لمسئولة وكيلة الدراسات العليا بكلية التربية بتبوك وعضو في لجنة المعادلات للمنتظمات والمنتسبات في قسم الدراسات الإسلامية وعضو بجمعية الملك خالد الخيرية وأول رئيسه بمركز القياس للتعليم العالي بالكلية الجامعية بضباء . وأول رئيسه بمركز القياس للتعليم العالي بالكلية الجامعية بحقل . و نائبة رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى العلمي وعضو في لجنة التطوير والجودة بقسم الدراسات الأسلامية وعضو في لجنة المقابلات للتعيين على محاضر وأستاذ مساعد وعضو بلجان اختبارات الكفايات لطالبات الدراسات العليا وعضو تدريس في برنامج الدراسات العليا للماجستير للحديث.