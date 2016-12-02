الطقس.. غبار وانخفاض للحرارة على شمال ووسط و شرق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق وشمال المملكة, وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب وشمال المملكة, فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مع فرصة لتكون الضباب.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.