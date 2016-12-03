عضو الشورى الوكيل: سأحقق من خلال منظومة المجلس كل التطلعات

أعرب الاستاذ الدكتور محمود الوكيل وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة عن عظيم شكره وجزيل امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد والى سمو امير منطقة تبوك على الثقة الملكية الغالية بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الشورى وقال انها ثقة اعتز بها واسأل الله تعالى ان يوفقني للقيام بما كلفت به وان أحقق مع زملائي ومن خلال منظومة مجلس الشورى كل التطلعات.

كما أعرب عن فخره واعتزازه جداً بانضمامه إلى نخبة تم اختيارهم من أعلى الكفاءات المتميزة في المجتمع في مجلس متميز كالشورى الذي قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول كافة جوانب الحياة مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة.