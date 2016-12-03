اختتام فعاليات برنامج الاعلام السياحي

بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري اختتم مساء أمس الخميس برنامج الاعلام السياحي وعلاقة الاعلام بالقدوة والذي نظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة مع مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية ( تكامل ) وقدمه المستشار والمدرب محمد بن عبدالمجيد بن منصور وقد استهدف عددا من الصحفيين والإعلاميين بشكل عام من مختلف الصحف والقنوات والإذاعات المحلية وذلك لتعريفهم بمفهوم الإعلام السياحي وطريقة إعداد الأخبار والتقارير الصحفية في مجال السياحة ,

وتخلل البرنامج عدد من ورش العمل وتبادل الآراء والمناقشات بين المشاركين واستمر لمدة يومين متتالين بفندق الدار البيضاء جراند بجدة.

وفي نهاية البرنامج قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري شهادات حضور البرنامج لكافة المشاركين مقدما شكره وتقديره لهم على حضورهم والإستفادة من البرنامج كما قدم شكره للمشرفين والمنظمين له ثم قدمت دعوة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لكل المشاركين للتسجيل في برنامج المرشد السياحي وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة .