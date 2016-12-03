 في المجمعات التجارية والجمعيات.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمعاقين 2016 في مراكز التأهيل بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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في المجمعات التجارية والجمعيات.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمعاقين 2016 في مراكز التأهيل بالرياض

في المجمعات التجارية والجمعيات.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمعاقين 2016 في مراكز التأهيل بالرياض
المناطق-الرياض

تطلق مراكز التأهيل الشامل والرعاية النهارية ومركز التوحد الوطني التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتنسيق مع مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع كامل حزمةً من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 2016 والذي يصادف 3 من ديسمبر من كل عام.
ويهدف هذا الاسبوع إلى تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وإبراز دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة بإعتبارها إحدى فئاتها المشمولة بالرعاية وكجزء مهم من المجتمع .
وتشتمل هذه الفعاليات على العديد من الاحتفالات والبرامج والمحاضرات داخل المراكز الإيوائية ، إضافةً إلى اقامة مجموعة من الاركان التعريفية والترفيهية التي تبرز مواهب ومنتوجات ذوي الإعاقة وتعرض بعض السير الذاتية لنماذج مشرفة منهم في عدد من المراكز التجارية والمنتزهات والجمعيات وذلك على النحو التالي:
– فعاليات المركز الوطني للتوحد :
يوم الأربعاء 8 / 3 / 1438
المكان : جمعية الأطفال المعاقين بالرياض
– فعاليات مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز :
– يومي الخميس والجمعة
9 و 10 / 3 / 1438
المكان: مركز حياة مول التجاري بالرياض
-فعاليات التأهيل الشامل للإناث بالدرعية :
-يومي الجمعة والسبت
10 و 11 / 3 / 1438
المكان : منتزة البجيري بالدرعية
-فعاليات مركز التأهيل الشامل والرعاية النهارية للإناث بالقدس :
-أيام الجمعة والسبت والأحد
10 و 11 و 12 / 3 / 1438
المكان: مركز غرناطة التجاري بالرياض
-الوقت : جميعها ستكون (من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً )

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