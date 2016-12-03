في المجمعات التجارية والجمعيات.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمعاقين 2016 في مراكز التأهيل بالرياض

تطلق مراكز التأهيل الشامل والرعاية النهارية ومركز التوحد الوطني التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتنسيق مع مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع كامل حزمةً من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 2016 والذي يصادف 3 من ديسمبر من كل عام.

ويهدف هذا الاسبوع إلى تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وإبراز دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة بإعتبارها إحدى فئاتها المشمولة بالرعاية وكجزء مهم من المجتمع .

وتشتمل هذه الفعاليات على العديد من الاحتفالات والبرامج والمحاضرات داخل المراكز الإيوائية ، إضافةً إلى اقامة مجموعة من الاركان التعريفية والترفيهية التي تبرز مواهب ومنتوجات ذوي الإعاقة وتعرض بعض السير الذاتية لنماذج مشرفة منهم في عدد من المراكز التجارية والمنتزهات والجمعيات وذلك على النحو التالي:

– فعاليات المركز الوطني للتوحد :

يوم الأربعاء 8 / 3 / 1438

المكان : جمعية الأطفال المعاقين بالرياض

– فعاليات مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز :

– يومي الخميس والجمعة

9 و 10 / 3 / 1438

المكان: مركز حياة مول التجاري بالرياض

-فعاليات التأهيل الشامل للإناث بالدرعية :

-يومي الجمعة والسبت

10 و 11 / 3 / 1438

المكان : منتزة البجيري بالدرعية

-فعاليات مركز التأهيل الشامل والرعاية النهارية للإناث بالقدس :

-أيام الجمعة والسبت والأحد

10 و 11 و 12 / 3 / 1438

المكان: مركز غرناطة التجاري بالرياض

-الوقت : جميعها ستكون (من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً )