 صحة حائل عن اتهام مستشفى بتبديل مولود ذكر بأنثى: خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

34 ألف موظف وموظفة يلتحقون بـ123 برنامجاً في معهد الإدارة ارتفاع نسبة البطالة خلال تقلد “الحقباني” وزارة العمل في المجمعات التجارية والجمعيات.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمعاقين 2016 في مراكز التأهيل بالرياض غرفة الشرقية تعقد لقاء توعويا لذوي الاعاقة بعنوان “وظيفتك أمنك وأمانك ” الاثنين أمسية شعرية للدكتور الغامدي في أدبي الشرقية الثلاثاء أمانة الشرقية تعقد ورشة عمل لتحويل مدن حاضرة الدمام إلى صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة صحة حائل عن اتهام مستشفى بتبديل مولود ذكر بأنثى: خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ اختتام فعاليات برنامج الاعلام السياحي عضو الشورى الوكيل: سأحقق من خلال منظومة المجلس كل التطلعات عضو الشورى الفاخري: سأكون عند ثقة ولاة الأمر في خدمة هذا الوطن إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الشبوا المخدرة عضو الشورى البلوي: اختياري عضواً في المجلس وسام وشرف عظيم

صحة حائل عن اتهام مستشفى بتبديل مولود ذكر بأنثى: خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ

صحة حائل عن اتهام مستشفى بتبديل مولود ذكر بأنثى: خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ
المناطق - حائل

إشارة لما تم تداوله مؤخرا عبر عدد من الصحف المحلية بشأن مواطن يتهم مستشفى الولادة والأطفال بحائل بتبديل ابنه الذكر بأنثى سمراء، فإن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل تؤكد للجميع سلامة وصحة الاجراءات الطبية والقيدية في مثل هذه الحالة، وأن ما نتج من خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، حيث تم اطلاع أصحاب الشأن على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.

وختاماً فإن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل إذ توضح ذلك لتبين للجميع ثقة إدارة المستشفى في الإجراءات الطبية والذي لا يتعارض مع التزامها باحترام رغبة المواطن كاملة وتحفظ له حقوقه التي كفلها له النظام.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>