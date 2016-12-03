صحة حائل عن اتهام مستشفى بتبديل مولود ذكر بأنثى: خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ

إشارة لما تم تداوله مؤخرا عبر عدد من الصحف المحلية بشأن مواطن يتهم مستشفى الولادة والأطفال بحائل بتبديل ابنه الذكر بأنثى سمراء، فإن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل تؤكد للجميع سلامة وصحة الاجراءات الطبية والقيدية في مثل هذه الحالة، وأن ما نتج من خطأ شفوي ناتج عن السمع الخاطئ لإحدى العاملات، حيث تم اطلاع أصحاب الشأن على كافة الأوراق الثبوتية وما اتخذ بشأن ذلك.

وختاماً فإن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل إذ توضح ذلك لتبين للجميع ثقة إدارة المستشفى في الإجراءات الطبية والذي لا يتعارض مع التزامها باحترام رغبة المواطن كاملة وتحفظ له حقوقه التي كفلها له النظام.