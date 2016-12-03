غرفة الشرقية تعقد لقاء توعويا لذوي الاعاقة بعنوان “وظيفتك أمنك وأمانك ” الاثنين

تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع شبكة اصحاب الاعمال والاعاقة (قادرون) بعد غد الاثنين 5 ديسمبر لقاء توعويا للأشخاص من ذوي الاعاقة بعنوان “وظيفتك أمنك وأمانتك ” 2016 بمقر الغرفة الرئيس.

ويناقش اللقاء الذي يعقد من الساعة 6.30 مساء وحتى 8.30 مساء للجنسين، عدة محاور ابرزها : السياسات المتعلقة بالأشخاص ذويالإعاقة وبرامج الدعم، ورحلة البحث عن عمل من ذوي الإعاقة وبرامجالدعم، والموظف الناجح من ذوي الإعاقة.

واكد امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان هذه التعاونات التي تسعى لتقديم الخدمات المختلفة لهذه الفئة الغالية تؤكد وبشكل صريح على اندماجها في المجتمع ودورها الفعال في حياتنا اليومية مشيرا الى انجازات عدة حققوها اخواننا من ذوي الاعاقة وهي شاهدة على طاقاتهم الكبيرة وابداعاتهم.

وقال الوابل بان مثل هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف عن قرب على اهتمامات وطموحات هذه الفئة والمساهمة في تحقيقها، خارج نطاق العمل المتعارف عليه التي ارتبطت بهم، وتعود الجمهور عليه، والسعي من خلال التعاونات والشراكة الى تمكينهم بما يتناسب مع قدراتهم العالية، وتقديم المساعدات والتسهيلات التي تساعدهم على النجاح.