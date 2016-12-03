أمسية شعرية للدكتور الغامدي في أدبي الشرقية الثلاثاء

ضمن فعاليات الموسم الثقافي لنادي المنطقة الشرقية الأدبي الذي رعى انطلاقته صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يحل الشاعر الدكتور سعد بن عطية الغامدي ضيفاً عبر منبرالنادي في أمسية شعرية يحييها في الساعة الخامسة والنصف من مغرب يوم الثلاثاء القادم ٧ ربيع الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٧ديسمبر ٢٠١٦م وذلك في قاعة الشيخ حمد المبارك -رحمه الله- بمقر جريدة (اليوم) على طريق الملك فهد (الدمام – الخبر السريع) للرجال في المسرح وللنساء مكان مخصص في مقر الجريدة. والدعوة عامة.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة أدبي الشرقية محمد بن عبدالله بودي عن ترحيبه بمشاركة الشاعرالدكتور سعد الغامدي في الموسم الثقافي لأدبي الشرقية المحاضرة لافتاً أن الأمسية سيتم بثها مباشرة عبر رابط إلكتروني سيتم نشره عبر موقع النادي في شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً الدعوة للجمهور للحضور والمشاركة في فعاليات النادي.