أمانة الشرقية تعقد ورشة عمل لتحويل مدن حاضرة الدمام إلى صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا، في شيراتون الدمام ،ورشة عمل بعنوان “الأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام”، والتي تهدف لتصبح مدن حاضرة الدمام صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبحضور مدير عام الاشراف مروان بخرجي و مدير عام التخطيط العمراني المهندس مازن بخرجي و مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبد اللطيف الحسن وحضور المسئولين والمختصين بالأمانة اضافة الى مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة وإدارة التعليم وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة.

وقد تم خلال الورشة تقديم عرض لمحتويات المشروع ومخرجاته فيما قدم مدير إدارة الدراسات والتصاميم المهندس/ زكي بن حسن العمران نبذة للحاضرين عن ورشة العمل وأهدافها، كما تم مناقشة عدد من الأدلة والتي تتضمن : دليل المنشآت التعليمية، ودليل المنشآت الفندقية والإيوائية، و دليل المناطق الترفيهية، ودليل المنشآت القضائية والأمنية، ودليل المنشآت الثقافية، و دليل المنشآت الصناعية، ودليل المنشآت الصحية، ودليل المنشآت الدينية، ودليل المنشآت السكنية، وكذلك دليل المنشآت الإدارية والتجارية، ودليل البيئة الخارجية ومرافق النقل.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم الى أن أمانة المنطقة الشرقية تطمح من خلال هذا المشروع إلى تطبيق معايير الوصول الشامل بمدن الحاضر لتصبح مدناً صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال ثلاثين عاما وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الوطنية وشريكه الأجنبي، ويعتبر هذا المشروع تتويجاً للجهود والخبرات السابقة المحلية المتمثلة في أدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والأدلة والتجارب العالمية ذات الصلة ، وبذلك فإن مدن حاضرة الدمام ستكون إن شاء الله رائدة في تطبيق معايير الوصول الشامل.

من جهته قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن ورشة العمل تضمنت حلقات للنقاش عن محتويات الأدلة وطرق استخدامها وكيفية ربطها مع آليات التنفيذ وحوكمتها واطلاع المختصين عن محتواها وطريقة الاستخدام ومناقشة جوانب كثيرة.