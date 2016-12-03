ارتفاع نسبة البطالة خلال تقلد “الحقباني” وزارة العمل

ارتفعت نسبة البطالة خلال تقلد مفرج الحقباني وزارة العمل خلال الفترة الماضية، رغم المحاولات والبرامج التي أطلقتها الوزارة للحد من هذه المشكلة.

وكان الدكتور الحقباني أرجع ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.1% في الربع الثالث من العام الجاري إلى أن المرحلة الماضية شهدت توقف بعض المشاريع، ودخول خريجين جدد في الربع الثالث بشكل متكرر من الجامعات إلى سوق العمل.

وقال سابقا وفقاً لما نقلته “الوطن”، إنه شخصياً ليس قلقا من ارتفاع نسب البطالة فوق هذا الحد، مبيناً أن وزارته لديها الكثير من الحلول لهذه الأزمة، وستتدخل وبشكل سريع حتى لا تستفحل المشكلة وتزيد نسب البطالة.

وأوضح أن الطلب على العمل هو طلب مشتق من وجود مشاريع وفرص وظيفية، وإذا لم تكن هناك مشاريع قائمة فلن تكون هناك فرص وظيفية للكثيرين، حيث تعمل الوزارة على عدم تأثر العمالة الوطنية بقلة الإنفاق الحكومي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمس أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص بدلاً عنه.