34 ألف موظف وموظفة يلتحقون بـ123 برنامجاً في معهد الإدارة

يلتحق 34.4 ألف موظف وموظفة من القطاع الحكومي بدءاً من غد الأحد بـ123 برنامجاً تدريبياً ينفذها معهد الإدارة العامة في كل من مركزه الرئيسي بالرياض، وفروعه في كل من جدة والدمام وأبها، وفرعيه النسائيين في الرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المعهد عبدالعزيز الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات المتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ كل برنامج تتراوح ما بين يومين وخمسة أيام.

وبيّن أنه سيلتحق في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض 1453 موظفاً بـ51 برنامجاً تدريبياً، بينما يلتحق في فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة 919 موظفاً بـ28 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 385 موظفاً حكومياً، بـ15 برنامجاً تدريبياً.

وتلتحق في فرع المعهد النسائي بالرياض 377 موظفة حكومية بـ14 برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 260 موظفاً حكومياً بـ13 برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق 50 موظفة ببرنامجين تدريبيين.