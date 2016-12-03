 عقوبات إيران لـ 10 سنوات تحلق بأسعار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عقوبات إيران لـ 10 سنوات تحلق بأسعار النفط

عقوبات إيران لـ 10 سنوات تحلق بأسعار النفط
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار النفط لتسجل أفضل أداء أسبوعي لها، فيما لا يقل عن 5 سنوات واستقرت فوق 51 دولاراً للبرميل عقب قرار أوبك خفض إنتاج الخام للحد من تخمة المعروض العالمي، التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.

وفي آخر جلسة تداول صعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة، بعدما قال البيت الأبيض إن من المتوقع أن يصدق الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على تشريع يمدد العقوبات المفروضة على إيران لـ 10 سنوات أخرى ليصبح قانوناً.

وبعد الإعلان عن اتفاق تقييد الإنتاج الأربعاء الماضي ركزت السوق على تنفيذ وتأثير أول اتفاق لأوبك منذ 2008 على خفض الإنتاج والذي ستشارك فيه روسيا وربما منتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بفعل بيانات تظهر أن إنتاج النفط في روسيا ارتفع في نوفمبر إلى أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية وأنباء عن أن موسكو تخطط لاستخدام المستوى القياسي لإنتاج الخام، الذي بلغته الشهر الماضي كأساس لخفض إنتاجها.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 52 سنتا أو 0.96 بالمئة ليبلغ عند التسوية 54.46 دولار للبرميل.

وارتفع عقد برنت أكثر من 15 في المئة على مدى الأسبوع، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2009.

وأنهى الخام الأميركي الجلسة مرتفعاً 62 سنتاً أو 1.21 بالمئة ليبلغ عن التسوية 51.68 دولار للبرميل، ويحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2011 بارتفاعه 12 بالمئة.

وحصل النفط على الدعم من انخفاض الدولار الذي تراجع مقابل سلة من العملات. لكن متعاملين قالوا إن عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع حدت من مكاسب الخام.

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