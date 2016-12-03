 خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
المناطق - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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