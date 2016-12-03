صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الرابع من شهر ربيع الأول عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 3 من شهر ديسمبر عام 2016م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.
والله ولي التوفيق.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
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