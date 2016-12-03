حييت ياطوفان يابحر ياسيل يالنيل…ياطويق وجبال السروات .. شعراء قطر يرحبون بزيارة خادم الحرمين

رحبت دولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يزور قطر هذا الأسبوع ضمن جولته حفظه الله على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد شدا عدد من الشعراء القطريون بقصائد ترحيبية قبل قدومه حفظه الله ومن بينهم الشاعر القطري مبارك آل خليفة الذي رحب بخادم الشريفين باسم رئيس دولة قطر وأهالي قطر مشيراً إلى الاستعدادات التي وجه بها سمو رئيس الدولة لاستقبال الضيف الكبير، ومؤكداً على مكانة الأسرة السعودية والمملكة بين دول الخليج، ومواقف سلمان الحزم التي يشيد بها العالم بأسره..