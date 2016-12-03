فيسبوك يقلد “سناب شات” عبر ” Discover”

تعمل شركة فيسبوك على ميزة جديدة سوف تعرض قائمة من المحتوى المنسق مباشرة ضمن صفحة “آخر الأخبار”، في محاولة جديدة لتقليد مزايا خدمة التراسل المصور سناب شات، وفق ما نقل موقع بزنس إنسايدر Business Insider عن مصدرين مطلعين على المشروع ووثيقة داخلية اطلع عليها.

وذكر الموقع أن هذه الميزة تُسمّى مجموعات Collections وهي تؤدي نفس الوظيفة التي توفرها ميزة “استكشف” Discover على خدمة سناب شات، والتي تعرض أخبارا، ومقالات، ومقاطع فيديو، وغير ذلك من المحتوى الذي يمكن لمستخدميها استعراضه في إطار شراكة بين الخدمة وشركاء مختارين من وسائل الإعلام.

ونقل “بزنس إنسايدر” عن مصادره أن فيسبوك فاتحت وسائل إعلامية وشركات ترفيه في الأسابيع الأخيرة بشأن إنشاء محتوى لميزة “مجموعات”، ولكنها لم تفصح عن أي إطار زمني عن موعد توفر الميزة.

ويُعتقد أن مساعي فيسبوك الجديدة المتمثلة في تبني ميزة “مجموعات” تأتي في وقت ينصب تركيزها على التمييز بين المحتوى عالي الجودة من وسائل إعلامية بارزة وبين المحتوى منخفض الجودة، بما في ذلك “الأخبار الكاذبة” التي تَفَشَّت عبر الشبكة الاجتماعية، وسبب لها انتقادات حادة.

وأشار موقع “بزنس إنسايدر” إلى أن هذه الخطوة قد تساعد فيس بوك أيضا على منافسة خدمة سناب شات، التي سحبت المستخدمين الشباب منها، وذلك من خلال إقامة علاقات وطيدة مع الناشرين. وذكر أنه قيل للشركاء الأوليين في ميزة “مجموعات” أن المحتوى الذي ينشئونه سوف يُدرج ضمن صفحة “آخر الأخبار”، مما يوفر لهم وصولًا أكبر وأوسع لمستخدمي فيس بوك الذين يقترب عددهم من 1.8 مليار مستخدم نشط شهريًا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت ميزة “مجموعات”سوف تُضمَّن إعلانات، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فيُتوقع أن تقوم فيس بوك بمشاركة العائدات الإعلانية مع الناشرين أو أن تتيح للناشرين خيار استثمار المحتوى بأنفسهم، كما هو الحال حاليًا مع خدمة المقالات الفوري التابع لها.

يُشار إلى أن هذه ليست محاولة فيسبوك الأولى مع المحتوى المُنسَّق، إذ أطلقت سابقًا بالتعاون مع عدد من الناشرين تطبيقًا محمولًا للأخبار العاجلة باسم “نوتيفاي” Notify، ولكنها أغلقته في وقت سابق من العام الحالي، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من إطلاقه.