اختفاء طائرة للشرطة الإندونيسية على متنها 15 شخصا

قالت الشرطة وسلطات الإنقاذ الإندونيسية، إن طائرة تابعة للشرطة فُقدت اليوم السبت وعلى متنها 15 شخصا وهي في طريقها إلى جزيرة باتام جنوبي سنغافورة، مضيفة أن فرق البحث تمشط المنطقة.

وذكر تقرير للشرطة أنه من المعتقد أن الطائرة التي أقلعت من بانجكال بينانج في جزيرة بانجكا حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، تحطمت بين جزيرتي منساناك وسيبانجكا أو جينتار.

وقال التقرير إن فريق بحث عثر على أشياء يعتقد أنها من الطائرة المفقودة، بينها مقاعد وحقائب ووثائق.

ووفقا لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، تم العثور على متعلقات أيضا تخص الركاب.

وقال بامبانج سويليستيو مدير الوكالة “عثرنا على حطام”.

وأضاف أن ما يصل إلى أربع مركبات للشرطة تمشط المنطقة مع سفن البحرية.