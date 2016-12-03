“العمل” تعلن الانطلاقة الحقيقة للقطاع غير الربحي بإنشاء برنامجي تمكين والإستدامة المالية بـ بـ2.05 مليار ريال

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت مذكرتي تفاهم لتأسيس (شراكات استراتيجية)، بإنشاء برنامج تمكين وبرنامج الإستدامة المالية القطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال (مليارين وخمسون مليون ريال)، معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو (توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية).

وتهدف الاتفاقيتين إلى إنشاء برنامج “تمكين” الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ اقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية إستدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاعستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.

وتفصيلا للاتفاقيتين، جاءت الأولى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج “تمكين” وتمويله تمويلاً كاملاً بمبلغ قدره مليار ريال كرأس مال مدوّر، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تميكن الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر وبناء قدراتها. ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والنتائج المترتبة من دمج منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الوطن.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور سالم بن أحمد الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مديرها العام الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن النملة، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان بن محمد الزكري.

كما أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج “الاستدامة المالية” وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال، حيث تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.