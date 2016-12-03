 خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“ثروة” تمكن 18 شاباً وشابة لـ”الإثراء الدولي” بعقد شراكة مع‎ “رواد العالم” نائب خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض حييت ياطوفان يابحر ياسيل يالنيل…ياطويق وجبال السروات .. شعراء قطر يرحبون بزيارة خادم الحرمين خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج “العمل” تعلن الانطلاقة الحقيقة للقطاع غير الربحي بإنشاء برنامجي تمكين والإستدامة المالية بـ بـ2.05 مليار ريال اختفاء طائرة للشرطة الإندونيسية على متنها 15 شخصا فيسبوك يقلد “سناب شات” عبر ” Discover” دبَّرها الأسد .. شهادات من مسؤولين بالنظام السوري تكشف دوره في افتعال التفجيرات خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة عقوبات إيران لـ 10 سنوات تحلق بأسعار النفط خادم الحرمين يغادر المنطقة الشرقية في جولة خليجية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحتفي بيوم التطوع العالمي بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي ..اليوم

خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج

خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج
المناطق - واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الرئاسة بإمارة أبو ظبي كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

CywVFG1W8AAHbXU

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>