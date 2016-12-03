خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الرئاسة بإمارة أبو ظبي كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.