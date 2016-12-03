نائب خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض

وصل بحفظ الله ورعايته نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى الرياض اليوم قادماً من المنطقة الشرقية.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد غادر المنطقة الشرقية في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي في الظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وقد وصل بمعية نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز.

حفظ الله نائب خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.