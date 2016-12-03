الفيصل يفتتح ورشة العمل المتخصصة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جدة

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً الأحد في فندق الهيلتون بجدة فعاليات ورشة العمل المتخصصة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمشاركة 130 خبيرا واختصاصياً في مجال الحج يمثلون 45 جهة حكومية وأهلية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها أنه عطفاً على النتائج الإيجابية التي حققتها ورشة عمل الحج الأولى التي عقدت العام الماضي 1437 هـ وكان لها أبلغ الأثر- بعد توفيق الله – ثم بالتناغم والتكاتف الذي اتسم به أداء كافة الجهات بالعمل على توصيات ومخرجات تلك الورشة الرئيسية للحصول على موسم حج ناجح ، مضيفة أنه استعداداً للموسم القادم 1438 هـ وإسهاماً في التحضير المبكر والفعال فقد بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى ذات العلاقة العمل والتخطيط منذ نهاية موسم حج عام 1437 هـ .

وأشار البيان إلى أن فرق العمل الميدانية رصدت الملاحظات وتمت مناقشتها خلال اجتماعات لجنة الحج المركزية برئاسة الأمير خالد الفيصل والذي أصدر توجيهاته بوضع الحلول لهذه الملاحظات من خلال عقد ورشة عمل لبحث آليات وسبل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويوفر الأمن والراحة لهم، منذ بداية رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

وأبانت الإمارة أن الورشة تهدف إلى التعرف على ملاحظات حج الموسم الماضي ومناقشة سُبل معالجتها ، كذلك تحديد الجهات المسئولة عن معالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها خلال الموسم القادم ، إلى جانب مناقشة كيفية تطوير خطط عمل القطاعات العاملة في موسم الحج وذلك لتطبيقها خلال موسم 1438 ه ، وأخيراً مناقشة خطة عمل لورش العمل التفصيلية التي تتبع ورشة العمل الرئيسية ، ودراسة التقارير التي وردت من أعضاء لجنة الحج المركزية.

وبحسب البيان فإن الورشة التي سيشارك فيها 130 خبيرا واختصاصياً في مجال الحج يمثلون 45 جهة حكومية وأهلية ستناقش ستة محاور هي : الإسكان ، الإعاشة، النقل، الخدمات والمرافق العامة، الاستقبال والتفويج وأخيرا التوعية والتثقيف.