 الزراعة: لم يثبت ظهور أنفلونزا الطيور بمناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مطالبات بتطوير أداء هيئة الصحفيين السعوديين والقيام بمسئولياتها المأمولة الطيران المدني: لم تتأثر أنظمة الملاحة الجوية بالهجمات الإلكترونية تشيلسي يهزم السيتي بثلاثية ويحافظ على الصدارة العلاقات السعودية الإماراتية تؤكد دعم العمل الخليجي المشترك الإسكان: إجراءات عدة للوصول لمخالفي رسوم الأراضي البيضاء الزراعة: لم يثبت ظهور أنفلونزا الطيور بمناطق المملكة الفيصل يفتتح ورشة العمل المتخصصة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جدة “ثروة” تمكن 18 شاباً وشابة لـ”الإثراء الدولي” بعقد شراكة مع‎ “رواد العالم” نائب خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض حييت ياطوفان يابحر ياسيل يالنيل…ياطويق وجبال السروات .. شعراء قطر يرحبون بزيارة خادم الحرمين خادم الحرمين يصل إلى الإمارات في أولى زيارته لدول الخليج “العمل” تعلن الانطلاقة الحقيقة للقطاع غير الربحي بإنشاء برنامجي تمكين والإستدامة المالية بـ بـ2.05 مليار ريال

الزراعة: لم يثبت ظهور أنفلونزا الطيور بمناطق المملكة

الزراعة: لم يثبت ظهور أنفلونزا الطيور بمناطق المملكة
المناطق_واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشاريع الدواجن بالمملكة حتى تاريخه (ولله الحمد ) لا من خلال الجولات الميدانية الاستكشافية أو البلاغات الواردة للوزارة.
وحثت الوزارة في بيان لها اليوم , أصحاب مشاريع الدواجن الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن الوقائي الصادرة في هذا الشأن حيث تعدّ أنسب الوسائل حالياً للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور.

وطالبت مربي الدواجن بالتعاون وسرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الاشتباه بالمرض التي هي أهم عوامل النجاح في السيطرة على المرض ومنع انتشاره خارج مناطق الإصابة في حال ظهوره (لا سمح الله).
كما دعت الوزارة انطلاقا من دورها في حماية الثروة الحيوانية عامة والثروة الداجنة خاصة، جميع أصحاب مشاريع الدواجن ومربي الطيور في المزارع والمنازل والاستراحات إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق مرتفعة عن المعدل المعتاد في طيورهم وأي حالات مرضية فيها وذلك بالتواصل مع أقرب فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظات والمراكز أو عن طريق الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على الرقم المجاني ( 8002470000) .
وجاء هذا البيان الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة تعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام عن ظهور حالات من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في عدد من الدول الأوروبية والدول المجاورة والتي ذكرت أن هذا الفيروس شديد الخطورة على مشاريع الدواجن وعلى الثروة الداجنة بشكل عام.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>