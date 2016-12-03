الزراعة: لم يثبت ظهور أنفلونزا الطيور بمناطق المملكة

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشاريع الدواجن بالمملكة حتى تاريخه (ولله الحمد ) لا من خلال الجولات الميدانية الاستكشافية أو البلاغات الواردة للوزارة.

وحثت الوزارة في بيان لها اليوم , أصحاب مشاريع الدواجن الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن الوقائي الصادرة في هذا الشأن حيث تعدّ أنسب الوسائل حالياً للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور.

وطالبت مربي الدواجن بالتعاون وسرعة الاستجابة للتعامل مع حالات الاشتباه بالمرض التي هي أهم عوامل النجاح في السيطرة على المرض ومنع انتشاره خارج مناطق الإصابة في حال ظهوره (لا سمح الله).

كما دعت الوزارة انطلاقا من دورها في حماية الثروة الحيوانية عامة والثروة الداجنة خاصة، جميع أصحاب مشاريع الدواجن ومربي الطيور في المزارع والمنازل والاستراحات إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق مرتفعة عن المعدل المعتاد في طيورهم وأي حالات مرضية فيها وذلك بالتواصل مع أقرب فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظات والمراكز أو عن طريق الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على الرقم المجاني ( 8002470000) .

وجاء هذا البيان الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة تعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام عن ظهور حالات من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في عدد من الدول الأوروبية والدول المجاورة والتي ذكرت أن هذا الفيروس شديد الخطورة على مشاريع الدواجن وعلى الثروة الداجنة بشكل عام.