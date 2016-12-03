 الطيران المدني: لم تتأثر أنظمة الملاحة الجوية بالهجمات الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الطيران المدني: لم تتأثر أنظمة الملاحة الجوية بالهجمات الإلكترونية

الطيران المدني: لم تتأثر أنظمة الملاحة الجوية بالهجمات الإلكترونية
المناطق_الرياض

أوضحت هيئة الطيران المدني أنه إشارة إلى ما أورده المركز الوطني للأمن الإلكتروني حول تعرض بعض الجهات الحكومية لعدد من الهجمات الإلكترونية بغرض تعطيل الخوادم والأنظمة التي استهدفت جهات حكومية وقطاع النقل وغيرها من القطاعات، فقد تبين لها بعد التعاون مع المركز تعرضها لهجمات إلكترونية مؤخراً؛ ولكن بحمد الله ثم بفضل ما تم اتخاذه من تدابير أمنية لحماية أنظمة الطيران المدني، لم تتأثر أي من أنظمة الملاحة الجوية أو أي من الأنظمة أو الشبكات الرئيسية في المطارات أو أنظمة الموارد البشرية والمالية أو أنظمة التصاريح الجوية أوالتصاريح الأمنية وغيرها من أنظمة دعم وتشغيل الأعمال في المطارات، أو الموقع الالكتروني للهيئة حيث لم تتوقف عن العمل مطلقا.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت منذ بداية الهجوم في الأيام الماضية، تأثر بعض الأجهزة المكتبية للموظفين والخاصة بالبريد الإلكتروني مما تطلب تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث حسب أفضل الممارسات وقد تم إجراء عزل كامل للأجهزة المصابة عن الشبكة والبدء باستعادة البيانات بشكل آمن، وتوفير أجهزة سليمة للموظفين ليتسنى لهم ممارسة أعمالهم، وأعيدت الخدمة للأنظمة المتضررة بعد إيقافها إحترازياً ومراقبتها لبعض الوقت.

وبينت أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني قام بالعمل والتعاون مع الهيئة منذ بدء الحادثة ويتم حالياً إجراء التحقيقات الموسعة من قبل الجهات المعنية بهذا الخصوص.

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