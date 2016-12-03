تشيلسي يهزم السيتي بثلاثية ويحافظ على الصدارة

حسم تشلسي مباراة القمة مع مضيفه مانشستر سيتي 3-1، وابتعد في صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم السبت على “استاد الاتحاد” في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.

ورفع تشلسي، بطل 2010 و2015، رصيده الى 34 نقطة من 14 مباراة محققا فوزه الثامن على التوالي في انجاز لم يحققه منذ 2010، مقابل 30 لكل من ليفربول ومانشستر سيتي.

وكان الاداء حذرا في بداية اللقاء من الجانبين،حتى جاء هدف بقدم كايهل الذي حاول ابعاد كرة متجهة صوب المرمى وقف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ينظر اليها وهي تستقر في مرماه عند الدقيقة (45، وفي مستهل الشوط الثاني ونجح الاسباني دييغو كوستا في إدراك التعادل بعد تلقيه كرة داخل المنطقة من مواطنه فرنسيسك فابريغاس تابعها بيمناه في الشباك (60)، ومن هجمة مرتدة سريعة، ساهم كوستا في صناعة الهدف الثاني بعدما ارسل كرة بينية خلف الدفاع انطلق اليها البرازيلي ويليان الذي حل في الشوط الثاني محل الاسباني بدرو غير الموفق (50)، وتابعها بيمناه في اسفل الزاوية اليمنى لمرمى برافو (70). وفي الوقت القاتل، ضمن هازار النتية بتسديدة ارضية من هجمة مرتدة مؤكدا النقاط الثلاث لفريق المدرب الايطالي انطونيو كونتي