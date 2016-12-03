مطالبات بتطوير أداء هيئة الصحفيين السعوديين والقيام بمسئولياتها المأمولة

طالب رئيس ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” والمشرف العام على قناة الثقافية “عبدالعزيز العيد” في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين المنتخب حديثاً “خالد المالك”، ذكر فيه تطلعه مع الصحفيين السعوديين إلى أن تسهم الهيئة خلال إدارته إلى خلق نقلة نوعية في أدائها بعد أن خلقت جواً من الإحباط عند الصحفيين خلال عملها في فتراتها السابقة.

وتضمن الخطاب مقترحاً بتعيين أميناً جديداً للهيئة على أن يكون متفرغاً للعمل في الهيئة بـ”دوام كامل” مع منحه مرتباً مجزياً ليكون قريباً من الجميع ويمنح الصلاحيات الكاملة لاختيار الطاقم العامل معه.

كما طالب “العيد” بالمبادرة بعقد اجتماعات بالمنتسبين للمشاركة في التغيير أو الإضافة في لوائح الهيئة بما يضمن مشاركة الجميع للخروج بلائحة فاعلة وأنظمة تخدم المستفيدين منها؛ وتوثق ارتباطهم بالجهات المعنية؛ وتضمن حسن الأداء؛ إضافة إلى أم هذا الأمر سيساهم في جلب المزيد من الزملاء والزميلات الإعلاميين.

وأشار “العيد” إلى أن التفاعل مع قضايا الصحفيين سواءً كانوا منضمين أو غير منضمين للهيئة سيوثق علاقاتهم بالهيئة ويدفع غير الأعضاء للانضمام للهيئة، مؤكداً أن إنشاء موقع الكتروني رسمي للهيئة سيساهم في خلق حلقة للتواصل بين الجميع.

وشدد “العيد” من خلال مقترحاته لتجويد العمل داخل الهيئة على تكليف موظفين للعمل في مقر الهيئة حتى يكون مفتوحاً أمام الجميع، مع فتح قاعة المحاضرات للنقاشات الإعلامية للراغبين من الصحفيين على أن يكون “مجاناً” لتعم الفائدة للجميع.

وأبدى كبير مذيعي التلفزيون والمشرف العام على القناة الثقافية “عبدالزيز العيد” استعداده لدعم الهيئة عبر توقيع اتفاقية تعاون مع القناة الثقافية لإنتاج برنامج وثائقي أسبوعي يبث من مقر الهيئة.

يذكر أن غالبية الصحفيين يرون أن دور الهيئة في فتراتها السابقة كان فقط لجباية أموال الاشتراكات دون أن تقدم جديداً لهم، وفي ظل اشتراط وزارة الثقافة والإعلام عدم الترخيص للإعلاميين بمزاولة هذه المهنة إلا بعد انضمامهم للهيئة مما يعزز استمرار هذا الأمر وزيادة الإيرادات دون وجود منتج أو مخرجات تذكر للهيئة.

وكان عددٌ من الأكاديميين والإعلاميين قد أبدوا تفاؤلهم بأن يقدم أعضاء المجلس ما يرضي زملاءهم الذين صوتوا لهم ومنحوهم ثقتهم، خلاف ما كان في الفترات السابقة.

وكانت هيئة الصحفيين السعوديين قد واجهت انتقادات حادة منذ تأسيسها الذي مضى عليه أكثر من “8” سنوات، وعدم التزامها القيام بواجباتها التي أنشأت من أجلها؛ عدا حرصها على الحصول على مبالغ الاشتراكات دون أن يكون لها أي دور ملموس تجاه الصحفيين.