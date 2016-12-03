 أهالي مركز بحر أبوسكينه يؤدون الصلاة على الشهيد ال زياد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أهالي مركز بحر أبوسكينه يؤدون الصلاة على الشهيد ال زياد

أهالي مركز بحر أبوسكينه يؤدون الصلاة على الشهيد ال زياد
المناطق_محمد آل طاوي

ادت جموع غفيره اليوم في مركز بحر ابوسكينه التابع لمحافظة محايل عسير عقب صلاة الظهر صلاة الميت  على جثمان شهيد الواجب العريف علي بن إبراهيم آل زياد احد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد مدافعا عن وطنه على الشريط الحدودي ضد المعتدي الحوثي وأنصار المخلوع صالح بمنطقة نجران وتقدم المصلين شيخ قبيلة  المنجحه عامربن يحي العربي وشيخ قبيلة بحر أبوسكينه بندر الصبيحي وعدد من مدراء الإدارات الأمنية بالمركز فيما تم دفن الشهيد بمقبرة  وادي عسلان بمركز بحر أبوسكينه.
من جانبه عبر والد الشهيد إبراهيم آل زياد، عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان الْعِزَّ والشرف دفاعاً عن الدين والوطن ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .

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