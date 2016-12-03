 أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ضاقت حلب على سكانها فاتجهوا إلى المغارات برعاية أمير المنطقة الشرقية: المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد ينطلق الاثنين 165 نزيلاً من سجن الخبر يتلقون علاج الأسنان في ثلاث أيام خلال حملة “لنداوي الالم” الأهلي يجدد عقد مهند عسيري دوريات الأمن بجدة تضبط شخصين من أرباب السوابق عضو مجلس الشورى الخالدي: سأبذل قصارى جهدي لدعم التنمية وخدمة أبناء الوطن ولي عهد أبو ظبي: زيارة خادم الحرمين للإمارات تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية أهالي مركز بحر أبوسكينه يؤدون الصلاة على الشهيد ال زياد أبها المحطة الرابعة من “قافلة سابك للعلوم” الإمارات تمنح خادم الحرمين وسام زايد تقديراً لدوره في دعم العمل الخليجي والعربي

أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية

أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية
المناطق_بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ” كبدك “، ظهر اليوم  ، فعاليات المؤتمر الطبي لأمراض الكبد بعنوان ” البداية حتى الزراعة “، بتنظيم من جمعية ” كبدك ” بالتعاون مع الجهات الطبية،وذلك بفندق موفنبيك بمدينة بريدة.
وفور وصول سموه اطلع على المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر ، بعد ذلك شرف سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة والذي بدأ بالقران الكريم ، ثم قدم رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم بن فهد الشنيبر ، كلمة رحب من خلالها لسمو الأمير والحضور ، مقدماً لمحه عن الجهود التي تقدمها جمعية السرطان بالمنطقة الشرقيه في دعم المجتمع توعوياً وثقافياً وعلاجياً .
كما قدم أمين عام جمعية كبدك الدكتور خالد بن صالح الخطاف ، كلمه اشاد من خلالها بمثل هذه المؤتمرات الريادية المثالية والتي لها ابعاد ملموسه على المجتمع ، لافتاً ان جمعية كبدك تقدم خدماتها للمرضى في المجالان كافة .
وفي ذات السياق قدم رئيس جمعية السرطان السعودية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي ، كلمة بين من خلالها ان الجمعية تفخر بخدمة المرضى والمحتاجين للعلاج ، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لمثل هذه المؤتمرات الهادفة .
كما قدم مدير عام المركز السعودي لزراعة الاعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين ، كلمه اشاد من خلالها بدعم سموه لمثل هذه المؤتمرات المتميزة والتي لها الأثر الكبير على الفرد والمجتمع ، مقدماً شكره لداعمين و رعاة .
عقب ذلك قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم  كلمة بهذه المناسبه رحب من خلالها بالحضور ، مشيداً بمثل هذه المؤتمرات العلمية الرائده التي تترجم تعاون الجمعيات
الانسانية في المملكة والتي تصب في مصلحة المواطن .
مشيراً سموه ان مقياس تقدم الأمم يعود الى عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانيه ، لافتاً ان جمعية كبدك تبذل جهود ملموسه وموفقه ، ولأعضاء مجلس الادارة وزملائهم جهود موفقه ومتميزه ، مؤكداً سموه أن اجتماع الجمعية السعودية للسرطان وجمعية إثار والمركز السعودي للتبرع بالاعضاء وجمعية كبدك ، محصلة انسانيه تصب في مصلحة المواطن والمقيم ، مقدماً شكره للاطباء المشاركين في المؤتمر ومايقدموه من معلومات قيمه خدمتاً للمجتمع ، املاً سموه أن تكون المخرجات لهذا المؤتمر بحجم التطلعات خدمتاً للانسانيه والمجتمع في هذا البلد المعطاء .
لافتاً سموه انه لولا نعمة الأمن والامان التي تعيشها البلاد بتوجيهات سليمه وسديده من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله –  لما تحققت مثل هذه الفعاليات  والمؤتمرات المتميزه التي نفاخر بها جميعاً .
عقب ذلك وقع سموه اتفاقيه بين جمعية كبدك وجمعية إثار والجمعية السعودية للسرطان.
يشار الى ان المؤتمر يقدم عدة جلسات عن  أمراض الكبد فى المملكة العربية السعودية و زراعتها  ، وعن المدخل الاكلينيكى لمرض الصفار وتفسير تحاليل وظائف الكبد  ، و دور الاشعة فى تشخيص امراض الكبد ، و تشخيص وعلاج مرض تشمع الكبد
، بالاضافه الى نبذة عن مرض فيروس الكبد الوبائى نوع ( ب )
و هل يمكن استئصال مرض فيروس الكبد الوبائى نوع ( ج ) من المملكة العربية السعودية ، ومعايير تشخيص سرطان الكبد ، ودور الجراحة فى علاج سرطان الكبد ، و العلاجيات التداخلية فى سرطان الكبد .
كما يقدم معلومات عن علاج سرطان الكبد بواسطة الادوية ، و دواعى زراعة الكبد ، و طرق تحضير المرضى لزراعة الكبد ، و دور جراحة الزراعة فى علاج سرطان الكبد 2  .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>