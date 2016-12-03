أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ” كبدك “، ظهر اليوم ، فعاليات المؤتمر الطبي لأمراض الكبد بعنوان ” البداية حتى الزراعة “، بتنظيم من جمعية ” كبدك ” بالتعاون مع الجهات الطبية،وذلك بفندق موفنبيك بمدينة بريدة.

وفور وصول سموه اطلع على المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر ، بعد ذلك شرف سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة والذي بدأ بالقران الكريم ، ثم قدم رئيس المؤتمر الدكتور ابراهيم بن فهد الشنيبر ، كلمة رحب من خلالها لسمو الأمير والحضور ، مقدماً لمحه عن الجهود التي تقدمها جمعية السرطان بالمنطقة الشرقيه في دعم المجتمع توعوياً وثقافياً وعلاجياً .

كما قدم أمين عام جمعية كبدك الدكتور خالد بن صالح الخطاف ، كلمه اشاد من خلالها بمثل هذه المؤتمرات الريادية المثالية والتي لها ابعاد ملموسه على المجتمع ، لافتاً ان جمعية كبدك تقدم خدماتها للمرضى في المجالان كافة .

وفي ذات السياق قدم رئيس جمعية السرطان السعودية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي ، كلمة بين من خلالها ان الجمعية تفخر بخدمة المرضى والمحتاجين للعلاج ، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لمثل هذه المؤتمرات الهادفة .

كما قدم مدير عام المركز السعودي لزراعة الاعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين ، كلمه اشاد من خلالها بدعم سموه لمثل هذه المؤتمرات المتميزة والتي لها الأثر الكبير على الفرد والمجتمع ، مقدماً شكره لداعمين و رعاة .

عقب ذلك قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم كلمة بهذه المناسبه رحب من خلالها بالحضور ، مشيداً بمثل هذه المؤتمرات العلمية الرائده التي تترجم تعاون الجمعيات

الانسانية في المملكة والتي تصب في مصلحة المواطن .

مشيراً سموه ان مقياس تقدم الأمم يعود الى عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانيه ، لافتاً ان جمعية كبدك تبذل جهود ملموسه وموفقه ، ولأعضاء مجلس الادارة وزملائهم جهود موفقه ومتميزه ، مؤكداً سموه أن اجتماع الجمعية السعودية للسرطان وجمعية إثار والمركز السعودي للتبرع بالاعضاء وجمعية كبدك ، محصلة انسانيه تصب في مصلحة المواطن والمقيم ، مقدماً شكره للاطباء المشاركين في المؤتمر ومايقدموه من معلومات قيمه خدمتاً للمجتمع ، املاً سموه أن تكون المخرجات لهذا المؤتمر بحجم التطلعات خدمتاً للانسانيه والمجتمع في هذا البلد المعطاء .

لافتاً سموه انه لولا نعمة الأمن والامان التي تعيشها البلاد بتوجيهات سليمه وسديده من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لما تحققت مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات المتميزه التي نفاخر بها جميعاً .

عقب ذلك وقع سموه اتفاقيه بين جمعية كبدك وجمعية إثار والجمعية السعودية للسرطان.

يشار الى ان المؤتمر يقدم عدة جلسات عن أمراض الكبد فى المملكة العربية السعودية و زراعتها ، وعن المدخل الاكلينيكى لمرض الصفار وتفسير تحاليل وظائف الكبد ، و دور الاشعة فى تشخيص امراض الكبد ، و تشخيص وعلاج مرض تشمع الكبد

، بالاضافه الى نبذة عن مرض فيروس الكبد الوبائى نوع ( ب )

و هل يمكن استئصال مرض فيروس الكبد الوبائى نوع ( ج ) من المملكة العربية السعودية ، ومعايير تشخيص سرطان الكبد ، ودور الجراحة فى علاج سرطان الكبد ، و العلاجيات التداخلية فى سرطان الكبد .

كما يقدم معلومات عن علاج سرطان الكبد بواسطة الادوية ، و دواعى زراعة الكبد ، و طرق تحضير المرضى لزراعة الكبد ، و دور جراحة الزراعة فى علاج سرطان الكبد 2 .