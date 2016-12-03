طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة

نفذت كلية طب الأسنان حملة توعوية تثقيفية لصحة الفم والأسنان استهدفت طلاب مدارس منطقة نجران ومنها مدرسة طلحة بن عبيد الله والحديبية وذلك من منطلق الواجب الاجتماعي تجاه أبناء المجتمع عموماً، وذلك لانتشار تسوس الأسنان والتهابات اللثة بين فئات طلاب المدراس.

و هدفت الحملة إلى توعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها وعلى بناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المجتمع.

واشتمل البرنامج التوعوي على عرض تعريفي بالحملة، ومن ثم شاهد الحضور فيلم تعليمي يوضح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، بالإضافة إلى أهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر.

وقدم الأطباء عدد من النصائح التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على أسنان سليمة وابتسامة جميلة وأهمية تنظيف الأسنان، حيث تم تعريف الطلاب على الطريقة السليمة لتفريش الأسنان، وأهمية استخدام المعجون المحتوي على الفلورايد.

كما قام فريق حملة طب الأسنان بزيارة ميدانية للسجن العام بمنطقة نجران وإقامة محاضرة توعوية وتثقيفية في مجال صحة الفم والأسنان استهدفت نزلاء السجن واشتملت على عدة فعاليات موزعة على فريق العمل حيث قام مجموعة من طلاب وأطباء الامتياز بتقديم برنامج توعوي عن صحة الفم والأسنان وكيفية المحافظة عليها.