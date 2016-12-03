 طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

ضاقت حلب على سكانها فاتجهوا إلى المغارات برعاية أمير المنطقة الشرقية: المؤتمر العالمي الأول لعمارة المساجد ينطلق الاثنين 165 نزيلاً من سجن الخبر يتلقون علاج الأسنان في ثلاث أيام خلال حملة “لنداوي الالم” الأهلي يجدد عقد مهند عسيري دوريات الأمن بجدة تضبط شخصين من أرباب السوابق عضو مجلس الشورى الخالدي: سأبذل قصارى جهدي لدعم التنمية وخدمة أبناء الوطن ولي عهد أبو ظبي: زيارة خادم الحرمين للإمارات تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة أمير القصيم: مقياس تقدم الأمم يعود لعقد المؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع للإنسانية أهالي مركز بحر أبوسكينه يؤدون الصلاة على الشهيد ال زياد أبها المحطة الرابعة من “قافلة سابك للعلوم” الإمارات تمنح خادم الحرمين وسام زايد تقديراً لدوره في دعم العمل الخليجي والعربي

طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة

طب أسنان جامعة نجران ينظم حملة تثقيفية توعوية تستهدف مدارس وسجن المنطقة
المناطق_نجران
نفذت كلية طب الأسنان حملة توعوية تثقيفية لصحة الفم والأسنان استهدفت طلاب مدارس منطقة نجران ومنها مدرسة طلحة بن عبيد الله والحديبية وذلك من منطلق الواجب الاجتماعي تجاه أبناء المجتمع عموماً، وذلك لانتشار تسوس الأسنان والتهابات اللثة بين فئات  طلاب المدراس.
و هدفت الحملة إلى توعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها وعلى بناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المجتمع.
واشتمل البرنامج التوعوي على عرض تعريفي بالحملة، ومن ثم شاهد الحضور فيلم  تعليمي يوضح أهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، بالإضافة إلى أهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر.
وقدم الأطباء عدد من النصائح التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على أسنان سليمة وابتسامة جميلة وأهمية تنظيف الأسنان، حيث تم تعريف الطلاب على الطريقة السليمة لتفريش الأسنان، وأهمية استخدام المعجون المحتوي على الفلورايد.
كما قام  فريق حملة طب الأسنان بزيارة ميدانية للسجن العام بمنطقة نجران وإقامة محاضرة توعوية وتثقيفية في مجال صحة الفم والأسنان استهدفت نزلاء السجن واشتملت على عدة فعاليات موزعة على فريق العمل حيث قام مجموعة من طلاب وأطباء الامتياز بتقديم برنامج توعوي عن صحة الفم والأسنان وكيفية المحافظة عليها.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>