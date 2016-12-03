 عضو مجلس الشورى الخالدي: سأبذل قصارى جهدي لدعم التنمية وخدمة أبناء الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عضو مجلس الشورى الخالدي: سأبذل قصارى جهدي لدعم التنمية وخدمة أبناء الوطن

عضو مجلس الشورى الخالدي: سأبذل قصارى جهدي لدعم التنمية وخدمة أبناء الوطن
المناطق_علي الشهري

رفع عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع حفظهم الله على تعيينه عضواً في مجلس الشورى في دورته القادمة .

 

وسأل الخالدي الله أن يوفقه وزملائه في المجلس على تحمل هذه المسئولية الكبيرة واكد بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن ولاة الأمر حفظهم الله وسيسعى لتقديم كل ما من شأنه دعم عجلة التنمية في هذه الوطن الغالي وخدمة أبنائه بإذن الله .وأن هذا التكليف هو تشريف لخدمة الدين والمليك والوطن

 

والخالدي قد تدرج في العديد من المناصب القيادية كان آخرها عمله مديراً عاماً للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) منذ العام ٢٠١٣ وقد حققت الجمعية العديد من الانجازات والجوائز على مستوى المملكة في مجال العمل الخيري بشكل عام وخدمة الأيتام بشكل خاص ، كما عمل مساعداً لمدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( إنسان )  .. كما عمل مشرفا ثقافيا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، والخالدي حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع ( تنمية اجتماعية ) والبكالوريوس في علم الاجتماع والزمالة في إدارة المنظمات غير الربحية ودبلوم في الارشاد الأسري ودبلوم في الارشاد والتوجيه الطلابي والعديد من الدورات المتخصصة في القيادة والتنمية الاجتماعية ويعمل مستشاراً غير متفرغ في عدد من الجهات لتطوير المنظمات غير الربحية

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