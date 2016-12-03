165 نزيلاً من سجن الخبر يتلقون علاج الأسنان في ثلاث أيام خلال حملة “لنداوي الالم”

شخّص 67 متطوعا من كلية طب الاسنان بجامعة الدمام 165 وعالجوا 78 حاله من النزلاء في سجن الخبر وذلك ضمن الحملة التطوعية التي نظمتها كلية طب الاسنان في عامها الرابع تحت شعار ” لنداوي الالم ” والتي يشرف عليها عميد كلية طب الاسنان الدكتور فهد الحربي ويشارك فيها طلاب الكلية حيث تأتي هذه الحملة ضمن وحدة خدمة المجتمع والتي استهدفت نزلاء سجن محافظة الخبر في ثلاث ايام .

من جانبه قال إبراهيم باعارمه رئيس فريق بريق التطوعي ان الحملة استمرت لثلاث ايام شارك فيها متطوعون من الكلية وعميدها الدكتور فهد الحربي حيث وفرت الكلية كافة الاجهزة لعلاج وتشخيص الحالات والتي تمت على عدة مراحل حيث يتم في المرحلة الأولى فتح ملف للنزيل وتسجيل بياناته والتاريخ العام لصحته ثم تحويل النزيل إلى العيادات العلاجية لفحصه وأخذ التاريخ المرضي والشكوى الرئيسية له وبعدها يقرّر الطبيب حاجة النزيل للعلاج إما أن يتم حشو الأسنان المتضررة أو خلعها بعد الاطلاع على الأشعة اللازمة؛ حيث تم تجهيز الحملة بكافة الأدوات والمعدات المعقمة من قبل كلية طب الأسنان وقد عمل الطلاب المتطوعون في الحملة 700 ساعه تطوعيه وقد بلغ عدد حالات حشو الأسنان ٣٥ حالة وعدد حالات الخلع ٤٣ حالة ؛ بمشاركة د. فهد الحربي عميد الكلية أبناءه الطلاب بفحص وعلاج المرضى ضمن اليوم الأخير من الحملة .

واضاف باعارمه لقد تكللت الحملة الرابعة من حملات “لنداوي الألم” بالنجاح بعد أن تم فحص وعلاج جميع نزلاء السجن الذين كانوا بحاجة لعلاج الأسنان وتثقيفهم عن الطرق الصحيحة للعناية بصحة الفم والأسنان وبفضل الله تمت الحملة على أتم وجه وذلك يأتي بعد جهود الطلاب المتطوعين في الحملة الذين تفرّغوا من عطلتهم الدراسية لأجل خدمة هذه الفئة من المجتمع وكرسّوا جهودهم لتتم هذه الحملة بأفضل طريقة وأننا في كل عام نحاول إشراك أكبر عدد من المتطوعين من طلاب الكلية لتحفيزهم على خدمة المجتمع وفي هذه الحملة أيضًا تمت مشاركة طبيبين من خارج الكلية كمتطوعين في الحملة بالإضافة إلى أخصائيي واستشاريي الكلية.

من جانبه حيّا الدكتور فهد الحربي عميد كلية طب الاسنان هذه الروح الجميلة التي تحلى بها طلاب الجامعة في تقديم خدمة للمجتمع من خلال هذه الحملة والتي استمرت لعامها الرابع وهذا دليل نجاح وهمة الشباب الذي يجتهد لخدمة وطنة ومواطنيه وهذه الخطوة بلا شك دليل قاطع على الجد والعمل والاهتمام لطلاب الجامعة ، ومن ذلك فان الكلية خطت في تاريخها خطوات كبيرة من خلال عيادات الاسنان ومستشفى طب الاسنان في المدينة الجامعية واخرها كان الاعتماد الاكاديمي للكلية وهذا ما يؤكد قوة الكلية وانها تسعى نحو مزيدا من العمل والتطور في كافة تخصصاتها مؤكدا بان هذه الحملة مميزة بكل جوانبها ابتدأً من كونها مبادرة من طلاب الكلية ثم بتعاون من الادارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية وهذا فعلاً يحقق الهدف الاساسي من اهداف الكلية باستفادة كافة شرائح المجتمع من الخدمات العلاجية التي تقدمها كلية طب الأسنان ” وتشكر الكلية المقدم أحمد القحطاني مدير إدارة سجن محافظة الخبر على تعاونه وتسهيل عمل الطلاب بالسجن.