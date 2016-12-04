 9 أطعمة قد تقضي عليك وتصيبك بالأمراض .. فتجنبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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9 أطعمة قد تقضي عليك وتصيبك بالأمراض .. فتجنبها

9 أطعمة قد تقضي عليك وتصيبك بالأمراض .. فتجنبها
المناطق - وكالات

تتسبب عدة أطعمة في زيادة خطر أمراض الضغط والقلب والسكري والسرطان، ما يتسبب في الوفاة، لذا فإنه يجب على الإنسان أن  يتجنبها فالوقاية خير من العلاج.

الفشار في الميكرويف. من الوجبات الخفيفة المحبّبة، والتي ترتبط بمشاهدة الأفلام في السينما وأيضاً في البيت. لكن وفقاً لعدة دراسات كثرة تناول الوجبات المعدّة في الميكرويف يزيد تعرّض الجسم لمادة ثنائي الأسيتيل المضرّة للرئة.

صلصة السلطة. تحتوي صلصات السلطة على كثير من الصوديوم، وعناصر كيميائية عديدة تكسبها النكهات الاصطناعية، والتي ترتبط بخطر الإصابة بالسرطان.

الحساء المعلّب. الشوربة أو الحساء المتوفر في معلّبات مصدر لكمية كبيرة من الصوديوم، إضافة إلى أنها تحتوي على منكهات كيميائية تزيد الشهية. وتحتوي هذه النوعية من المعلبات على مادة إم إس جي التي يعتقد أنها من أسباب الصداع النصفي.

المخللات. تتسبب الكمية الكبيرة من الأملاح التي تحتوي عليها المخللات في زيادة احتباس الماء بالجسم، وزيادة خطر أمراض الضغط والقلب.

سلمون المزارع. يتم إطعام السلمون في المزارع السمكية من فول الصويا ومواد تحتوي على عناصر كيميائية أخرى. وقد بينت دراسات منذ سبعينات القرن العشرين أن سلمون المزارع يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان.

اللحوم المصنّعة. ترتبط هذه النوعية من اللحوم المصنّعة والباردة والمدخّنة والهوت دوغ بأمراض القلب والسكري والسرطان.

مشروبات الطاقة. الاستهلاك المنتظم لمشروبات الطاقة خطر من عدة جوانب، فهذه المشروبات ترتبط بأمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والأرق.

الآيس كريم. يحتوي الآيس كريم على حليب كامل الدسم وكولسترول وسكر ودهون صلبة، وهي توليفة تمثل خطراً على القلب والشرايين ومستوى السكر بالدم.

مشروبات الدايت. على الرغم من أنها تروّج باعتبارها مشروبات تحتوي على كمية أقل من السكر، إلا أن نوعية التحلية المستخدمة في مشروبات الدايت أكثر خطراً على البنكرياس، وتسبب مرض السكري مثلها مثل المشروبات الغنية بالسكر.

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