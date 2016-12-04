 سوق العقارات تختنق.. تراجع الطلب “مستمر وبقوة” رغم تراجع الأسعار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سوق العقارات تختنق.. تراجع الطلب “مستمر وبقوة” رغم تراجع الأسعار

سوق العقارات تختنق.. تراجع الطلب “مستمر وبقوة” رغم تراجع الأسعار
المناطق - الرياض:

يشهد السوق العقاري محليا حاليا زيادة في المعروض، مع انخفاض واضح في الطلب على شراء هذه المنتجات خاصة الوحدات السكنية سواء الجاهزة أو تلك التي تحت الانشاء.

ووفقاً لتقرير شركة الأول كابيتال، فإن ذلك يعود إلى أن المشتري يبحث عن انخفاض أسعار العقارات بدرجة أكبر على الرغم من انخفاض أسعارها بصورة واضحة في هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد الصفقات للقطاع السكني في مدينة الرياض (على سبيل المثال) قد انخفض من حوالي 60 ألف صفقة في عام 2014 م إلى أقل من 40 ألف صفقة في عام 2016 م، وفق المؤشر العقاري لوزارة العدل.

ونوه إلى أن المملكة تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير السوق العقاري رغم التحديات قصيرة الأمد التي تواجهها في الفترة الحالية.

 

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