 “التحالف” يتهيأ لطرد المتمردين من باب المندب.. التعزيزات تنتشر على ساحل البحر الأحمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

روسيا: لهذا السبب لن نبيع أية أسلحة هجومية لإيران أدلة جديدة قد تعيد محاكمة “الدوسري” بأمريكا .. ومحاميه: نتفاءل لأول مرة في تاريح القضية محمد بن زايد: السعودية عمود الخيمة الخليجية والعربية “التحالف” يتهيأ لطرد المتمردين من باب المندب.. التعزيزات تنتشر على ساحل البحر الأحمر سوق العقارات تختنق.. تراجع الطلب “مستمر وبقوة” رغم تراجع الأسعار 9 أطعمة قد تقضي عليك وتصيبك بالأمراض .. فتجنبها هكذا تكون الإنسانية.. مواطن ينقذ ثعلبا عُلّق في أشواك ثم يطلق سراحه السواحل الجنوبية لشبوة تحت سيطرة التحالف العربي “مافيا الشهادات المزورة” تسرق من المواطنين وظائفهم وظائف إدارية وتسويقية بهيئة تنمية الصادرات السعودية الكسل يدلّ على ارتفاع ذكائك .. إذا كنت من هؤلاء تعرف كيف ثبتت هذه النظرية؟ موجة غبار تجتاح الرياض حتى الخامسة فجراً

“التحالف” يتهيأ لطرد المتمردين من باب المندب.. التعزيزات تنتشر على ساحل البحر الأحمر

“التحالف” يتهيأ لطرد المتمردين من باب المندب.. التعزيزات تنتشر على ساحل البحر الأحمر
المناطق - وكالات:

نشرت القوات الحكومية اليمنية تعزيزات على ساحل البحر الأحمر لطرد المتمردين الحوثيين من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون السبت.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح على معظم السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

ويضم الساحل خصوصاً مدينة ذوباب الواقعة على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الذي يعبره قسم من التجارة البحرية العالمية ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وقال مسؤول عسكري إن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تريد “طرد المتمردين من الساحل الغربي وباب المندب وتأمين الملاحة البحرية في القسم الجنوبي من البحر الأحمر”.

وتم إرسال قوات مؤيدة للحكومة إلى المكان معززة بدبابات وعربات مدرعة وقاذفات صواريخ، بحسب مسؤولين عسكريين.

والهدف هو استعادة السيطرة على ساحل ذوباب وصولاً إلى منطقة الخوخة التي تقع على بعد 90 كلم إلى الشمال، بحسب المصادر ذاتها.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>