“التحالف” يتهيأ لطرد المتمردين من باب المندب.. التعزيزات تنتشر على ساحل البحر الأحمر

نشرت القوات الحكومية اليمنية تعزيزات على ساحل البحر الأحمر لطرد المتمردين الحوثيين من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون السبت.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح على معظم السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

ويضم الساحل خصوصاً مدينة ذوباب الواقعة على بعد 30 كلم من مضيق باب المندب الذي يعبره قسم من التجارة البحرية العالمية ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وقال مسؤول عسكري إن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تريد “طرد المتمردين من الساحل الغربي وباب المندب وتأمين الملاحة البحرية في القسم الجنوبي من البحر الأحمر”.

وتم إرسال قوات مؤيدة للحكومة إلى المكان معززة بدبابات وعربات مدرعة وقاذفات صواريخ، بحسب مسؤولين عسكريين.

والهدف هو استعادة السيطرة على ساحل ذوباب وصولاً إلى منطقة الخوخة التي تقع على بعد 90 كلم إلى الشمال، بحسب المصادر ذاتها.