أدلة جديدة قد تعيد محاكمة “الدوسري” بأمريكا .. ومحاميه: نتفاءل لأول مرة في تاريح القضية

بارق أمل تعيد لقضية المواطن السجين في أمريكا خالد الدوسري، بعد أن كشف فريق الدفاع عن تقديمه أدلة جديدة في قضيته ضمن المذكرة التي سلمها للقضاء الأمريكي، قد تعيد محاكمته.

وقال سعود بن قويد المحامي المكلف من وزارة الخارجية، إن المذكرة الجديدة للدفاع تحمل أدلة جديدة وشهودًا لم يسبق عرضها على القضاء الأمريكي من قِبل فريق الدفاع السابق، منوهاً إلى أنه يصعب توقع موعد لبت القضاء في المذكرة؛ لأن الأمر يتوقف على رأي القاضي في الأيام المقبلة.

وأضاف في مجموعة تغيردات في “تويتر”، أن فريق الدفاع عن الدوسري تواجد في المحكمة بواشنطن بناءً على ما قرره القضاء الأمريكي في وقت سابق، مبيناً أن القضاء الأمريكي فتح المجال أمام فريق الدفاع لنهاية شهر ديسمبر لتقديم أي مستجدات عن القضية، على أن يتم تحديد موعد آخر للمحاكمة في وقت لاحق.

وأضاف، أن “تعامل القضاء الأمريكي مع فريق الدفاع ومذكرته التي قدمها عن خالد بطريقة تدعو للتفاؤل ولأول مرة في تاريخ القضية”.