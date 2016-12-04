إذا كنت من محبي السفر.. تعرف على أرخص 10 وجهات سياحية في العالم

صنّف موقع «SkyScanner» المختص بالسفر أرخص الوجهات السياحية في العالم للعام 2016، حيث جاءت كمبوديا في المرتبة الأولى، حيث لا تتجاوز تكلفة الإقامة والطعام دولاراً واحداً في اليوم! بحسب البيان الإماراتية

واحتلت فيتنام المرتبة الثانية، بكلفة تقل عن 10 دولارات لقضاء يوم مميز. أما الهند فاحتلت المرتبة الثالثة، حيث يمكن قضاء يوم مميز بكلفة تقل عن 20 دولاراً.

وحلت بوليفيا في أمريكا الجنوبية في المرتبة الرابعة، حيث الآثار التي تعود إلى حقبة الاستعمار الأوروبي. بينما جاءت هنغاريا في المرتبة الخامسة، والتي تعتبر عاصمتها بودابست إحدى أجمل المدن الأوروبية.

واحتلت هندوراس في أمريكا الوسطى المرتبة السادسة، حيث يمكن الاستمتاع بيوم كامل على الشاطئ بأقل من 30 دولاراً. وبلغاريا في المرتبة السابعة، حيث يمكن الاستمتاع بيوم حافل بحوالي 30 دولاراً فقط.

وجاءت سيريلانكا في المرتبة الثامنة، حيث يمكن الاستمتاع برفاهية الفنادق الفاخرة بأسعار رخيصة. والأرجنتين في المرتبة التاسعة، حيث السهول والجبال والمدن المضيئة والاحتفالات الصاخبة. وحلت اليونان في المرتبة العاشرة.