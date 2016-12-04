 في ليلة استثنائية أملج تتغزل بالقصائد بأمسية شعرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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في ليلة استثنائية أملج تتغزل بالقصائد بأمسية شعرية

في ليلة استثنائية أملج تتغزل بالقصائد بأمسية شعرية
المناطق - املج -فايز السميري
في ليلة استثنائية من ليالي اللجنة السياحية والثقافية بمحافظة أملج وبحضور محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ورئيس الثقافة والفنون بالمملكة سلطان البازعي ورئيس جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة الفنان الدكتور عمر الجاسر وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الفكر والأدب وأعيان محافظة املج ، أاقيمت امسية شعرية أحياها كل من محمد الراعي وناجي بطيش من جدة ومطلق الحمدي ومبارك العرد من أملج .
حيث عانق الشعراء سماء الإبداع بقصائدهم التي نالت على استحسان الجميع بل شهدت الأمسية حضوراً وتفاعل جميل من الحضور ، وتنوعت بين القصائد الوطنية والاجتماعية والغزلية وسط تفاعل كبير من الجمهور وولاء للوطن، إذ تعالت فيها أصوات الشعراء بأعذب القوافي في ليلة حالمة سحرت عقول عشاق ومحبي الشعر وتألق فيها فرسان الأمسية الشعرية .
واكد محافظ املج زياد البازعي بعد ختام الامسية الشعرية ” لجوالكم” بأن جميع الانشطة السياحية بكافة انواعها تحضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الذي دائما ما يحرص على إقامة مثل هذه المهرجانات التي تدخل السرور والبهجة على اهالي المحافظات وتتيح للجميع فرصة التمتع بمقومات المنطقة السياحية بهذه الأجواء الجميلة التي تعيشها المنطقة، منوهاً بما يلقاه القطاع السياحي بالمنطقة من دعم ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو رئيس الهيئه لدعم البرامج والمهرجانات التي تساعد على النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام الذي أصبح صناعة عالمية خاصة وأن منطقة تبوك تعد الان إحدى الواجهات السياحية الهامة على مستوى المملكة.

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