بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر أماكن لترويج المخدرات.. والناشطون : أوجد لهم وظائف

أثارت خطبة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي، عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض،حول شاهي الجمر وقوله أن شاهي الجمر فتنة ، حيث علق الناشطين بأن هؤلاء الشباب لم يلجاؤا لهذه المهنة إلا لكسب الرزق الحلال وطرد شبح البطالة ، ولن يقوم أحد ممن يعملون بهذه المهنة بشراء مخدرات بمئات الريالات ليبيعها في كوب شاي بريالين .. مستنكرين على الشيخ ترويج أفكار كهذه والتشكيك بالشباب الباحثين عن لقمة العيش في ظل ظروف الحياة الصعبة،وعدم توافر وظائف للشباب ،مضيفين أن البعض لديه مبدأ : سوء النية من حسن الفطن ، وهذا عكس ما آمر به الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) .

مطالبين بإيجاد وظائف للشباب تغنيهم عن هذه المهنة التي يستنكرها الشيخ عليهم.

وأظهر المقطع الشيخ وهو يبدي مخاوفه من انتشار أكشاك وعربات بيع شاهي الجمر بكثرة وبشكل كبير، حتى أضحت تشغل الطرقات في الأماكن العامة والمنتزهات البرية، والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أنها ربما تحمل داخلها الاحتقان والأحقاد بما يكفي لبث سمومها وما لا نعلمه داخل ذلك الشاي وأباريقه.

وحذر الزبيدي خلال خطبته، من استهداف أصحاب النفوس الضعيفة وتجار المخدرات والتغرير بشبابها، مشددًا على ضرورة مراقبة البلديات لهذه الأنشطة، والتأكد من عدم حدوث شيء من تسمم أو وجود تجار لبيع هذه السموم بحجة بيع شاهي الجمر وحتى تكون متابعة هؤلاء بشكل سليم ويمكن الوصول والتعرف عليهم بسهولة حالما بوضعت لوحات على هذه العربات لضمانات سلامة تلك السلع وإدارة الربح الحلال للشباب والمواطن الذي يريد كسب لقمة عيشه بالحلال، دون مشاركة من انتموا قريبًا لهذا العمل بعد أن كانوا يعملون في محال الاتصالات وحين تم سعودتها انتقلوا للتجارة بهذه السلع.