الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتوقعت سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. وتزداد نسبة الرطوبة ليلاً مع فرصة لتكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.