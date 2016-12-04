 الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي المرور :عقوبة ملصقات”سكنانا” من 300 – 500 ريال وحجز المركبة بالفيديو:رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار تعليم النماص ينظم ( ملتقى الموارد البشرية الأول ) وفد من مدراء العلاقات العامة بمنطقة عسير يزورون مقرّ الكلية التقنية بأبها العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ (1243) لاجئاً سوريا في مخيم الزعتري 3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر أماكن لترويج المخدرات.. والناشطون : أوجد لهم وظائف أهالي الجوف يقرؤن تحت قلعة زعبل “السيف”.. “عضو شورى” لا يعترف بالكرسى المتحرك

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية
المناطق- الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وتوقعت سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. وتزداد نسبة الرطوبة ليلاً مع فرصة لتكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>