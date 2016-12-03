 3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير عام فرع عمل حائل يهنئ الغفيص على الثقة الملكية شكرت خادم الحرمين .. د.أحلام الحكمي الثقة طوقت عنقي المرور :عقوبة ملصقات”سكنانا” من 300 – 500 ريال وحجز المركبة بالفيديو:رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار تعليم النماص ينظم ( ملتقى الموارد البشرية الأول ) وفد من مدراء العلاقات العامة بمنطقة عسير يزورون مقرّ الكلية التقنية بأبها العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لـ (1243) لاجئاً سوريا في مخيم الزعتري 3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية وحائل والجوف والشمالية بالفيديو..داعية :أكشاك شاهي الجمر أماكن لترويج المخدرات.. والناشطون : أوجد لهم وظائف أهالي الجوف يقرؤن تحت قلعة زعبل “السيف”.. “عضو شورى” لا يعترف بالكرسى المتحرك

3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف

3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف
المناطق- متابعات

يزعم العلماء أن شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالخرف .

من المعروف أن استهلاك القهوة باعتدال يمنع تشكل كتل سامة في الدماغ مرتبط بها مرض الزهايمر، ولكن تقريرا جديدا يُظهر أن القهوة تساهم على المدى الطويل في ردف الجسم بمضادات الأكسدة القوية التي تعزز وظيفة الإدراك.

ويمكن أن يساعد شرب القهوة باعتدال على منع الشلل الرعاشي وغيره من الاضطرابات العصبية، وفقا لما توصلت إليه تحاليل أجريت بتمويل من قبل 6 من أكبر شركات القهوة في أوروبا.

ووقع الخبراء في خلاف حول ما إذا كانت القهوة سيئة للجسم على مدى سنوات، إذ وجدت الأبحاث السابقة أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض في بداية الحمل وأن تعزز النوبات القلبية، كما قد تسبب القلق والحرقة.

ولكن يجمع التقرير الجديد بين مجموعة من الأبحاث السابقة على الإقرار بفوائد القهوة بالنسبة للخرف.

ويقول التقرير إن شرب القهوة باعتدال يعزز الإدراك لدينا، وربما يكون الأمر عن طريق تخفيف التدهور المعرفي العادي. وبما أن هذا التأثير لم يُلاحظ في القهوة المنزوعة الكافيين، فمن المرجح أن يكون الكافيين هو العنصر المفيد.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>