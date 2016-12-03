3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من مخاطر الخرف

يزعم العلماء أن شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالخرف .

من المعروف أن استهلاك القهوة باعتدال يمنع تشكل كتل سامة في الدماغ مرتبط بها مرض الزهايمر، ولكن تقريرا جديدا يُظهر أن القهوة تساهم على المدى الطويل في ردف الجسم بمضادات الأكسدة القوية التي تعزز وظيفة الإدراك.

ويمكن أن يساعد شرب القهوة باعتدال على منع الشلل الرعاشي وغيره من الاضطرابات العصبية، وفقا لما توصلت إليه تحاليل أجريت بتمويل من قبل 6 من أكبر شركات القهوة في أوروبا.

ووقع الخبراء في خلاف حول ما إذا كانت القهوة سيئة للجسم على مدى سنوات، إذ وجدت الأبحاث السابقة أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض في بداية الحمل وأن تعزز النوبات القلبية، كما قد تسبب القلق والحرقة.

ولكن يجمع التقرير الجديد بين مجموعة من الأبحاث السابقة على الإقرار بفوائد القهوة بالنسبة للخرف.

ويقول التقرير إن شرب القهوة باعتدال يعزز الإدراك لدينا، وربما يكون الأمر عن طريق تخفيف التدهور المعرفي العادي. وبما أن هذا التأثير لم يُلاحظ في القهوة المنزوعة الكافيين، فمن المرجح أن يكون الكافيين هو العنصر المفيد.