وفد من مدراء العلاقات العامة بمنطقة عسير يزورون مقرّ الكلية التقنية بأبها

بدعوة من عميد الكلية زار وفد من مدراء العلاقات العامة بالقطاعات الحكومية والخاصة بمنطقة عسير صباح يوم الخميس 2 ربيع الاول من العام 1438 هـ الكلية التقنية بأبها وتقدم المستقبلين عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان ، بحضور وكلاء الكلية للتدريب وضبط الجودة وخدمات المتدربين ومشرف الفرع وبعض رؤساء الأقسام التدريبية والمساندة ومديري الإدارات وتم استقبال الوفد بكل حفاوة وترحيب .

تم خلال الاستقبال استعراض برامج الكلية وأنشطتها التدريبية ، وبحث مجالات التعاون المشتركة من خلال كلمة ترحيبية لعميد الكلية رحب فيها بالحضور على استجابتهم الدعوة واطلاعهم على سير العملية التدريبية داخل أقسام الكلية . وقام عميد الكلية آل عثمان بتقديم عرض مرئي عن المؤسسة ودورها في بناء سواعد هذا الوطن الغالي على الجميع ، ثم اختتم بعرض عن الكلية ونبذة تاريخية عن الكلية وبرامجها وأقسامها التدريبية والمساندة ، وعرض منتجات الكلية واتفاقيات التعاون المشتركة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في منطقة عسير . وتم بعدها توديع الوفد الزائر بهدايا تذكارية من الكلية لتشرفها بزيارتهم ، وأَخْذ بعض الصور التذكارية .

بدأت الجولة بقسم تقنية الإكترونيات الصناعية والتحكم وأطلع الوفد على مشاريع التخرج والابتكارات للمتدربين ثم جولة بقطاع توطين الاتصالات .

استقل بعدها الوفد السيارات المعدة لذلك وقاموا بجولة في أقسام وورش ومعامل ومرافق فرع الكلية بحي الموظفين وشملت أقسام الكلية التدريبية بدأت بقسم تقنية المحركات والمركبات ، ثم قسم تقنية الإنتاج ، وقسم التقنية الكهربائية ، وقسم التقنية المدنية والمعمارية والمساحة .

واطلع الوفد على سير العملية التدريبية داخل اروقة حرم الكلية وكذلك الأنشطة والأندية المهارية في الأقسام واستمعوا لشرح موجز عن أبرز ابتكارات المتدربين ثم اختتمت الجولة الميدانية لبرنامج الزيارة .

وذكر مدير العلاقات والعامة والإعلام ورئيس وحدة المسؤلية المجتمعية بالكلية المهندس إبراهيم بن محمد مُرفت أن هذه الزيارة تأتي على أسس التخطيط الاستراتيجي لواقع الكلية وإمكاناتها لما ستقدمه في السنوات القادمة ، والاطلاع على سير العملية التدريبية والخطط المستقبلية لبناء جيل ناشئ لمستقبل وغد مشرق لأبناء هذا الوطن ، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده – حفظهم الله جميع والتطلع لمواكبة الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 . ويأتي ذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة معالي المحافظ الدكتور احمد بن فهد الفهيد .

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بما شاهده من البرامج التدريب للكلية، وأثنوا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الممثلة بالكلية التقنية بأبها ، والرامية إلى إعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسد حاجة سوق العمل السعودي في ظل التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية .