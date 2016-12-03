تعليم النماص ينظم ( ملتقى الموارد البشرية الأول )

برعاية مدير التعليم بمحافظة النماص عبدالله آل قاسم.. تنطلق غداً الإثنين فعاليات (ملتقى الموارد البشرية الأول) والذي ينظمه قسم التخطيط والتطوير بالإدارة بالتعاون مع الكلية التقنية بالنماص بمقر مركز التدريب الأوسط بالنماص ويستمر ثلاثة أيام.

رئيس قسم التخطيط والتطوير بتعليم النماص عبدالله بن سعد أوضح أن تعليم النماص يسعى بالشراكة مع الكلية التقنية إلى تقديم العديد من الورش في هذا المجال مواكبة لقرار معالي وزير التعليم حول إنشاء إدارة الموارد البشرية على مستوى الوزراة و إدارات التعليم و هذا بدوره يجعل تطبيق مثل هذا الأمر أكثر وضوحا للقيادات الإدارية في الميدان و كذلك جميع الموظفين والموظفات، وأضاف أن هذا الملتقى سُيقدم خلاله عدداً من الأوراق العلمية وورش العمل واستعراض عدد من التجارب في هذا المجال.

ويتحدث في الملتقى مدير التعليم بالنماص؛ وعميد الكلية التقنية؛ والدكتور عبدالله بالقاسم والدكتور ظافر بن حبيب والدكتور عبدالله جابر والأستاذ عبدالله بن سعد، واختتم حديثه بالشكر والتقدير لسعادة مدير التعليم لدعمه الكبير لجميع عمليات التطوير على مستوى الإدارة و كذلك عميد الكلية التقنية بالنماص الذي دوماً يبادر في المشاركة والدعم لمثل هذه البرامج كما قدم شكره لقسم التدريب على استضافة هذا الملتقى بمركز التدريب الأوسط وللمتحدثين في هذ الملتقى .