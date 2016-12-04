 بالفيديو:رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو:رجل يساعد ثعلباً علق في إحدى الأشجار

المناطق- متابعات

تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للعميد المتقاعد من قطاع حرس الحدود “محمد بن عبدالله الهويمل” وهو يقوم بمساعدة ثعلب بعد أن علق في إحدى الأشجار.

ويروي الهويمل ما حدث قائلاً: أثناء خروجي للتنزّه يوم الخميس الماضي بعد نزول الأمطار بمركز الرين التابع لمحافظة القويعية، وعند الساعة الثالثة تقريباً، لفت انتباهي حيوانٌ عالقٌ في شجرة، وكنت أظنّه حملاً صغيراً في أول الأمر، ولكن عند توقفي ونزولي لمساعدته اتضح أنّه ثعلب، فاستعنت بالله واستخدمت فأساً لمساعدته على الخروج من المأزق الذي كان فيه.

وأضاف الهويمل: ما فعلته هو ما يأمرنا به ديننا الإسلامي من العطف على جميع الكائنات الحية، وقد تذكرت في ذلك الحين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “في كل كبد رطبة أجر ”. ولقي هذا التصرف تفاعلاً كبيراً من متابعي مواقع تواصل واصفين إياه بالوجه الحسن.

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